OpenAI, GPT-4 Turbo Dil Modelini Tanıttı

OpenAI, geliştirici konferansında GPT-4 Turbo dil modelini tanıttı ve kullanıcıların GPT'yi özelleştirebileceğini duyurdu. Yeni arayüz sayesinde ChatGPT'nin özelleştirilmesi kolaylaşacak ve özel modeller GPT Mağazası'nda yer alacak. Özelleştirilebilir botlar için gizlilik ve güvenlik önemli olacak.

OpenAI, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği geliştirici konferansı kapsamında ChatGPT sohbet botu ve GPT dil modeliyle ilgili merak uyandıran açıklamalarda bulundu. GPT-4 Turbo dil modelini tanıtan şirket, aynı zamanda kullanıcıların GPT'yi özelleştirebilmesine olanak tanıyacak.

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OpenAI, kullanıcıların ChatGPT'nin özelleştirilmiş versiyonlarını oluşturmalarına izin vermeyi planladığını duyurdu. Geliştirici günü konferansında konuşan CEO Sam Altman, yeni GPT modellerinin kullanıcılara özel sohbet botlarına dönüşeceğini söyledi.

GPT Builder olarak adlandırılan yeni arayüz, herhangi bir kodlama becerisi gerektirmeden ChatGPT'yi özelleştirmesine olanak tanıyacak. Kullanıcılar, GPT modellerinin belirli yanıtlara odaklanmaları için talimatlar veya ek veriler sağlayabilecek.

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Onaylanmış oluşturucular tarafından geliştirilen özel modeller ise GPT Mağazası'nda yer alacak. OpenAI; bu mağazanın eğitim, üretkenlik ve eğlence gibi çeşitli alanlarda kullanılabileceğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde GPT sahipleri, botlarının popüler olmasına bağlı olarak gelir bile elde edebilecek.

Şirketin açıklamasına göre, özelleştirilebilir botlar için gizlilik ve güvenlik en önemli öncelikler olacak. Sohbetler, yapımcı tarafından görüntülenemeyecek ve veri toplama işlemi devre dışı bırakılabilecek. Şiddet gibi uygunsuz içerikler ise yasaklanacak.

Bu duyur, OpenAI'ın yapay zeka teknolojilerini daha erişilebilir ve özelleştirilebilir hale getirme çabasına işaret ediyor. Henüz erken aşamalarda olsa da, şirket kullanıcılara özel bir yapay zeka geleceği öngörüyor.

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