OpenAI, GPT-4 Turbo Dil Modelini Duyurdu

OpenAI, geniş dil modelleri GPT-4 ve GPT-3.5'te birçok yeni iyileştirme duyurdu. Şirket ayrıca GPT-4 Turbo adlı yeni dil modelini tanıttı. GPT-4 Turbo, daha güncel bir hafıza sunarken daha fazla veri işleyebilme özelliğine sahip. Ayrıca daha ucuz bir seçenek olarak geliştiricilere sunulacak.

OpenAI, geniş dil modelleri GPT-4 ve GPT-3.5'te, güncellenmiş bilgi tabanları ve çok daha uzun bir bağlam penceresi de dahil olmak üzere birçok yeni iyileştirme duyurdu. Şirket şimdi de GPT-4 Turbo adlı yeni dil modelini duyurdu. Aynı zamanda Google ve Microsoft'un yolunu izleyeceğini ve müşterilerini telif hakkı davalarına karşı korumaya başlayacağını söyledi.

GPT-4 Turbo daha ucuz ve daha güçlü

Şirketin Pazartesi günü düzenlediği ilk geliştirici konferansında yaptığı duyuruya göre, şu anda bir API önizlemesi yoluyla kullanılabilen GPT-4 Turbo, Nisan 2023'e kadar uzanan bilgilerle eğitildi. GPT-4'ün Mart ayında yayınlanan önceki sürümü yalnızca Eylül 2021'e kadar olan verilerle eğitilmişti. Bu nedenle yeni Turbo, çok daha güncel bir hafıza sunuyor.

GPT-4 Turbo ayrıca 128 bin bağlam penceresiyle daha fazla veri "işleyecek" ve OpenAI bunun "tek bir istemde 300 sayfadan fazla metne eşdeğer" olduğunu söylüyor. Genel olarak daha büyük bağlam pencereleri, GPT gibi büyük dil modellerinin soruyu daha fazla anlamasını ve daha düşünülmüş yanıtlar sunmasını sağlar.

Daha önce OpenAI, GPT-4'ün biri yalnızca 8 bin, diğeri 32 bin bağlam penceresine sahip iki sürümünü yayınlamıştı. GPT-4'ün bu en yeni sürümü, görüntü istemlerini, metinden konuşmaya isteklerini kabul etmeye ve ilk olarak Ekim ayında duyurulan bir özellik olan DALL-E 3'ü entegre etmeye devam edecek.

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OpenAI, GPT-4 Turbo'nun geliştiriciler için daha ucuz olduğunu söylüyor. Giriş maliyeti, GPT-4'teki 0,03 ABD dolarına kıyasla, LLM'lerin okuyabileceği temel metin veya kod birimi olan 1.000 jeton başına yalnızca 0,01 ABD doları. Her çıktı 1.000 jeton başına 0,03 ABD doları olacak. Genel olarak OpenAI, GPT-4'ün yeni sürümünün önceki sürümlerden üç kat daha ucuz olduğunu söylüyor.

Şirket, GPT-4 Turbo'da yapılan iyileştirmelerin, kullanıcıların modelden tek komutta daha karmaşık görevleri gerçekleştirmesini isteyebileceği anlamına geldiğini söylüyor. İnsanlar GPT-4 Turbo'ya sonuçlar için XML veya JSON'daki kod gibi özel olarak kendi seçtikleri kodlama dilini kullanmasını bile söyleyebilecek.

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