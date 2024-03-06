OpenAI, Elon Musk'ın kâr eleştirilerine Musk'ın eski e-postalarını yayınlayarak yanıt verdi: OpenAI, daha fazla para kazanmalı

Geçen hafta ChatGPT şirketini kâr peşinde koşmakla ve orijinal, kar amacı gütmeyen misyonundan sapmakla suçlayan Elon Musk'a OpenAI'den yanıt geldi. Salı akşamı, OpenAI Musk'ın şirketin ilk günlerine ait birkaç e-postasını yayınladı; bu e-postalar, Musk'ın OpenAI'ın yapay zeka hedeflerini desteklemek için gereken inanılmaz bilgi işlem kaynaklarını finanse etmek için çok fazla para kazanması gerektiğini kabul ettiğini gösteriyor.

E-postalarda, kısmen sansürlenmiş olan kısımlar da bulunan, Musk şirketin sadece para toplayarak başarılı bir üretken yapay zeka platformu inşa etme şansının neredeyse olmadığını savunuyor ve şirketin hayatta kalması için alternatif gelir kaynakları bulması gerektiğini söylüyor.

2015'in 22 Kasım tarihli bir e-postasında, OpenAI'ın bir kurucu ortağı olan Musk, CEO Sam Altman'a, şirketin "umutsuz görünmemesi" için 100 milyon doların üzerinde bir fon toplaması gerektiğini söyledi. Musk, 1 milyar dolarlık bir fon taahhüdü önerdi ve eksik kalan miktarı kendisinin karşılayacağını vaat etti. Musk'un OpenAI'a verdiği bu sözü yerine getirmediği, Salı akşamı yapılan bir blog gönderisinde belirtildi; Musk, OpenAI için 45 milyon dolarlık fon sağladı, diğer bağışçılar ise 90 milyon dolar topladılar. Musk'un yorum talebine cevap vermediği belirtildi.

2018'in 1 Şubat tarihli bir e-postasında Musk, OpenAI için tek ilerleme yolunun elektrikli araba şirketi Tesla'nın onu satın alması olduğunu şirket yöneticilerine belirtti. Şirket bu teklifi reddetti ve Musk aynı yıl içinde OpenAI'dan ayrıldı.