OpenAI duyurdu: ChatGPT çok daha zeki hâle geliyor!

OpenAI daha önce duyurusunu yaptığı yeni bir görüntü ve metin algılama yapay zeka modeli olan GPT-4'ü piyasaya sürdü.

OpenAI tarafından piyasaya sürülen ChatGPT sohbet robotunun büyük ilgi görmesinin ardından tüm dünyanın gözü yapay zeka uygulamalarına çevrildi. ChatGPT'nin milyonlarca kişi tarafından merakla karşılanmasının ardından, OpenAI'den yeni bir hamle daha geldi.

GPT-4 ile OpenAI yeni bir döneme başlıyor

OpenAI daha önce duyurusunu yaptığı yeni bir görüntü ve metin algılama yapay zeka modeli olan GPT-4'ü piyasaya sürdü. GPT-4, bugünden itibaren yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'nin premium versiyonu üzerinden kullanılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre GPT-4, resim ve metin girişlerini algılayabilecek. Uygulamanın daha önce sürümü olan GPT-3.5'ün yalnızca metin girişine izin verdiğini hatırlatalım. OpenAI tarafından GPT-4'ün çeşitli profesyonel ve akademik ölçütlerde "insan düzeyinde" performans göstereceği iddia ediliyor.

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OpenAI, ChatGPT'nin yanı sıra bir rakip test programından alınan dersleri de kullanarak GPT-4'ü yinelemeli olarak dengelemek için altı ay harcadıklarını açıkladı. Şirkete göre yeni sistem gerçeklik, yönlendirilebilirlik ve güvenlik konusnda "şimdiye kadarki en iyi sonuçları" yakaladı.

OpenAI, sıradan bir sohbette GPT-3.5 ile GPT-4 arasındaki fark belirgin olmasa da konuşma derinleştiğinde GPT-4'ün farkının ortaya çıkacağını belirtiyor. Yapay zekaya verilen görev karmaşıklaştıkça GPT-4'ün selefine kıyasla daha güvenilir ve yaratıcı olduğu ifade ediliyor.

OpenAI tarafından paylaşıla sınama sonuçları da bu gelişimin bir kanıtı niteliğinde. GPT-4 hemen her alanda eski sürümüne göre çok daha başarılı sonuçlar çıkarıyor. GPT-4 ve GPT-3.5 tarafından ortaya konan sınav sonuçlarından bazıları şu şekilde sıralanıyor: