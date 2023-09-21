OpenAI, DALL-E 3 ile Yeni Bir Yapay Zeka Aracını Tanıttı

OpenAI, uzun süredir beklenen DALL-E 3 yapay zeka aracını bugün tanıttı. Kullanıcıların en çok beklediği özelliklerden birisi ise ChatGPT entegrasyonuydu. Bu yeni versiyonla ChatGPT kullanarak DALL-E üzerinden görsel üretmek mümkün hale geldi. Ancak DALL-E 3 özellikleri bununla sınırlı değil.

OpenAI, uzun süredir beklenen DALL-E 3 yapay zeka aracını bugün tanıttı. Kullanıcıların en çok beklediği özelliklerden birisi ise ChatGPT entegrasyonuydu. Bu yeni versiyonla ChatGPT kullanarak DALL-E üzerinden görsel üretmek mümkün hale geldi. Ancak DALL-E 3 özellikleri bununla sınırlı değil.

DALL-E 3 yapay zeka ile görsel üretimi aracı ve özellikleri

Yapay zeka yoluyla görsel üretme aracı DALL-E, 3. versiyonu ile karşımızda. Yapay zeka aracının en büyük atılımı ChatGPT entegrasyonu. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, DALL-E 3 için çok daha ayrıntılı promtlar üretebilecek. Aslında doğrusu bu promtları artık ChatGPT sizin için üretecek.

Bildiğiniz gibi DALL-E yapay zeka aracı, özellikle ayrıntılı ve uzun komutlarda çok daha iyi sonuçlar veriyor. Diğer bir önemli DALL-E 3 özelliği ise ellerin çok daha gerçekçi hale gelmiş olması. Bildiğiniz gibi hem Midjourney hem de DALL-E, insan elleri gibi anatomik açıdan ayrıntılı organlarda hata yapıyordu.

DALL-E 3, karmaşık komutlarda bile DALL-2'ye göre çok daha iyi ve gerçekçi sonuçlar ortaya koyacak. Bu DALL-E 3 özelliği ne istediğini komutlarda anlatamayan kullanıcılar için de önemli bir gelişme. OpenAI'ye göre yeni DALL-E sayesinde yapay zeka araçları çok daha fazla insanın kullanabileceği kolaylıkta olmaya başlayacak.

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OpenAI'nin yaptığı açıklamaya göre, DALL-E 3 özellikleri arasında kötü kullanımı engelleyen bazı güvenlik önlemleri de var. Buna göre yapay zeka şirketi şiddet ve suç içeren bazı kelimelerin komutlarda kullanımını engelliyor. Yine kullanıcılar politikacı ve sanatçı gibi tanınmış kişilerin de görsellerini DALL-3 tarafından oluşturamayacak. Bildiğiniz gibi Trump'un tutuklandığına ilişkin bir yapay zeka görseli, sosyal medyayı karıştırmıştı. Bu engellemelerin ise ne kadar işe yarayacağı DALL-E 3 halka açılınca ortaya çıkacak.

OpenAI, DALL-E 3 aracını Ekim ayında ChatGPT Plus ve Enterprise kullanıcıları için kullanıma açacak. Ardından API hizmeti için ve araştırma laboratuvarlarına DALL-E 3 hizmetini açmayı planlıyor. Ancak DALL-E 3 yapay zeka ile görsel üretme aracının halka açılacağı tarih henüz belli değil.

DALL-E 3 özellikleri ile Midjourney gibi yapay zeka görsel üretim araçları karşısında öne geçme imkanına sahip. Şu anda OpenAI'nin paylaştığı görsellerde el detaylar çok daha iyi bir seviyede. Yine DALL-E 2 versiyonuna göre çok daha ayrıntılı ve uyumlu yapay zeka görsel üretimi de dikkat çeken özellikler arasında.