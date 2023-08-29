OpenAI, ChatGPT için yeni bir sürüm geliştiriyor

OpenAI, iş dünyasına yönelik daha kapsamlı görevler için yeni bir ChatGPT sürümü üzerinde çalışıyor. Şirket, gizlilik, güvenlik ve verimlilik gibi temel özelliklerin üst düzeye taşınacağını belirtiyor.

OpenAI, son dönemlerin en popüler yapay zeka modelleri arasında yer alan ChatGPT için yeni bir sürümün geliştirildiğini açıkladı. Daha kapsamlı görevlere yönelik geliştirilen yeni sürüm, iş dünyasına can verecek. İşte detaylar

OpenAI, ChatGPT deneyimini üst seviyeye taşıyor!

Teknoloji devi OpenAI tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, iş dünyasında büyük bir paya sahip olan kurumsal şirketlere yönelik yeni bir ChatGPT sürüm üzerinde çalışıyor. Söz konusu sürümle birlikte gizlilik, güvenlik ve verimlilik gibi temel bazı hasletlerin üst düzeye taşınacağını ifade eden şirket, bu alanda oldukça iddialı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Modelin yeni üst düzey sürümü, ilk etapta büyük ölçekli birkaç şirketin kullanımına sunuldu. Bu şirketlerden aldığı geribildirimler ışığında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren OpenAI, yakında birçok şirkete yeni ChatGPT sürümünü kullanma olanağı sağlayacağını açıkladı.

OpenAI harekete geçti: ChatGPT-5 ufukta göründü!

ChatGPT tarafında gerçekleşen bu gelişme, iş dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Birçok şirket, söz konusu sürümü destekleyip kullanma talebinde bulunmuş olsa da halen iş yaşamında yapay zeka kullanımına sıcak bakmayan şirketlerin de olması dikkat çekti.

Bilindiği üzere OpenAI, 2022 yılının Kasım ayında ChatGPT'yi herkese açık bir hale getirdikten sonra çok ses getirmişti. Ocak ayı itibarıyla 100 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştırılan yapay zeka hizmeti, birçok kullanıcı için günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Şirket, bu başarısını arttırarak devam edecek gibi görünüyor.

Peki, sizler bu sürümle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni sürümün iş dünyasına olan katkısı, beklenildiği kadar büyük ölçekli olabilecek mi? Kıymetli görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.