Yapay zeka dünyasında büyük bir ivme yakalayan ChatGPT-5 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. OpenAI, ChatGPT-5 için patent başvurusunda bulundu. Şirket, ChatGPT-4'ün üzerine çıkarak en iyisi olmayı hedefliyor.

Yapay zeka dünyası, son dönemde bambaşka bir seviyeye gelmiş durumda. Geçtiğimiz kasım ayında tanıtılan ve kısa süre içinde oldukça popüler olan Chatgpt, gelişmeye devam ediyor. ChatGPT-5 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

OpenAI, ChatGPT-5 için patent başvurusunda bulundu

Bir anda büyük bir ivme yakalayan Chatgpt, son dönemde rakiplerinin ataklarıyla adeta geri planda kaldı. ChatGPT-4 büyük beğeni toplasa da şirket, bu alanda en iyisi olmak istiyor. Bu bağlamda hareket eden OpenAI, ChatGPT-5 için patent başvurusunda bulundu.

Aslında şirket, bu konuda çalışmalarının olduğunu daha önce de ima etmişti. OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Massachusetts Institute of Technology etkinliğinde uzaktan katılarak ChatGPT-5 hakkında da merak edilen sorulara yanıt verdi. Sam Altman, o dönem için şirketin henüz ChatGPT-5 geliştirme sürecine başlamadığını, ChatGPT-4'ün üzerinde durduklarını söyledi.

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Şirketin ChatGPT'yi geliştirmek için yaptığı tek hamle bu değil. Bugüne kadar sadece web ve iOS platformunda çalışan ChatGPT geçte olsa Android platformuna da geldi. Geçtiğimiz hafta ABD, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya ile başlayarak ChatGPT'nin Android sürümü kullanıcılara sunuldu. Bugünse uygulama Türkiye'de kullanıma sunuldu. Ayrıca Türkiye ile birlikte birçok ülke de Android platformunda ChatGPT uygulamasını deneyimlemeye başladı.

ChatGPT Android platformlarda nasıl indirilir? nasıl kullanılır?

ChatGPT'yi Android cihazlara indirmeden kullanmak istiyorsanız masaüstü-dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi web tarayıcısı üzerinden de kullanabilirsiniz. Ancak daha rahat bir kullanım istiyorsanız Android uygulamasını tercih edin. İndirmek için Google Play Store'a giriş yapın. Ardından arama çubuğuna ChatGPT yazın. Karşınıza ilk çıkan ve OpenAI tarafından Google Play Store'a yüklenen ChatGPT uygulamasını indirin.

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