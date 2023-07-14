OpenAI'a ChatGPT için veri güvenliği nedeniyle soruşturma başlatıldı

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI şirketine, veri güvenliği konusunda bilgi edinmek için bir soruşturma başlattı. FTC, şirketten büyük dil modeli için nasıl eğitildiği ve verilerin kaynağı da dahil olmak üzere ayrıntılar bilgiler istedi. Ayrıca OpenAI'dan ChatGPT'nin yanlış bilgiler vermesini engellemek için yürüttüğü çalışmalar hakkında ve kullanıcılar tarafından yapılan bazı şikayet raporlarını da talep etti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zekalar da hayatımızda yer edinmeye başladı. Öyle ki son yıllarda bu konu ile ilgili yatırımlar da oldukça arttı. Bu noktada OpenAI başta olmak üzere Microsoft ve Google gibi yapay zeka üzerine önemli çalışmalar yapan şirketler öne çıktı.

Teknoloji dünyasının gözü Google'ın Bard'ı ve Microsoft'un Bing Chat'indeyken, gözler tekrardan ChatGPT geliştiricisi OpenAI'a döndü. Öyle ki FTC, kısa süre önce OpenAI'a bir soruşturma başlattı. İşte haberin detayları…

FTC, OpenAI'a ChatGPT için veri güvenliği nedeniyle soruşturma başlattı!

The Washington Post'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ChatGPT 'nin sahibi olan OpenAI şirketine, veri güvenliği konusunda bilgi edinmek için bir soruşturma başlattı.

Kaynağa göre FTC, veri gizliliği ve itibar zararına ilişkin endişelerin yer aldığı 20 sayfalık bir talep mektubunu OpenAI'a gönderdi. Bununla beraber kurum, şirketten büyük dil modeli için nasıl eğitildiği ve verilerin kaynağı da dahil olmak üzere ayrıntılar bilgiler istedi.

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Öte yandan FTC, OpenAI'dan sohbet robotu ChatGPT'nin yanlış bilgiler vermesini engellemek için yürüttüğü çalışmalar hakkında ayrıntılar ve yine yanıltıcı bilgiler verdiği için kullanıcılar tarafından yapılan bazı şikayet raporlarını da talep etti.

OpenAI, yakın zamanda ChatGPT'nin daha fazla yeteneğe sahip GPT-4 dil modelini kullanabilmek için gereken Plus aboneliğine kayıt olan bazı kullanıcıların verilerini internete sızdırdı. Bu veriler arasında kredi kartı bilgileri de bulunuyordu. Bu noktada FTC, bu sızıntıdan etkilenen kişi sayısını da istedi. OpenAI tarafından bu sayının oldukça düşük olduğu açıklanmıştı.

Yapay zeka araçları geliştikçe, paralel olarak tehlike de artıyor. Zira geçtiğimiz günlerde konunun uzmanları, kullanıcıların ChatGPT gibi araçları kullanırken kişiler verilerini kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulundu.

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