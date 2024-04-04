OnePlus, Yeni Yapay Zeka Özelliği AI Eraser'ı Duyurdu

Yapay zeka yenilikleri duyurulmaya devam ediyor. Telefon sektöründe de aktif olarak geliştirilmeye devam eden yapay zeka şimdi de OnePlus tarafından yeni bir özellikle geldi. OnePlus'ın duyurduğu en yeni yapay zeka özelliği AI Eraser olarak adlandırılan fotoğraf düzenleme oldu. OnePlus cihazlarda kullanılabilecek olan yeni özellik önemli gelişmelerle birlikte geliyor. İşte OnePlus yapay zeka özelliği AI Eraser detayları…

OnePlus AI Eraser, yapay zeka inovasyonu olarak geliyor

Yapılan açıklamalardan da anlayabileceğimiz üzere yeni özellik, OnePlus'ın gelişmiş algoritması ve AI teknolojisi ile güçlendirilmiş olup bazı cihazlarda kullanılabilir durumda. Artık, OnePlus AI Eraser özelliği sayesinde istenmeyen öğeleri fotoğraflar üçüncü parti uygulama kullanmadan kaldırabilirsiniz.

Android üzerinde üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla fotoğraflardan istenmeyen öğeleri kaldırabilirken, OnePlus AI Eraser özelliği sayesinde artık OnePlus kullanıcıları, Galeri uygulaması üzerinden silme işlemi gerçekleştirebilecekler.

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OnePlus'ın yeni özelliği AI Eraser, OnePlus 12, OnePlus 11, OnePlus Open, ve OnePlus Nord CE 4 modellerine bu ay içerisinde sunulacak. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde herhangi bir çaba sarf etmeden yayaları, çöpler veya kusurlar gibi objeleri kaldırabiliyorlar. Ayrıca yapay zeka özelliği görüntünün geri kalanını analiz ederek fotoğrafı doldurabiliyor ve arka planla sorunsuz bir şekilde entegre edebiliyor.

AI Eraser özelliği hakkında konuşan OnePlus Başkanı ve CEO'su Kinder Liu şunları söyledi:

"Kullanıcıları gelişmiş, pratik teknolojiyle güçlendirmek OnePlus olarak tutkumuzdur. Mobil cihazlarda üretkenlik ve yaratıcılıkta devrim yaratabilecek üretken yapay zekanın muazzam potansiyeline inanıyoruz. OnePlus'ın üretken yapay zekayı kullanan ilk özelliği olan Yapay Zeka Silgisi, fotoğraf düzenleme ortamını dönüştürerek yapay zeka yoluyla kullanıcı yaratıcılığını ortaya çıkarma yolculuğumuzdaki ilk adımdır. Kullanıcıların zahmetsizce olağanüstü fotoğraflar oluşturmasına olanak tanır.

Bu yıl daha fazla yapay zeka özelliğini açıklamaya hazırlanıyoruz ve bunların yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

Peki ya siz OnePlus AI Eraser özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.