OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 12'yi tanıtacak

OnePlus, teknik özellikleri ve tasarımıyla üst segmente hitap eden OnePlus 12 modelini yakında tanıtacak. Kamerasıyla ilgili detaylar da paylaşıldı.

Amiral gemisi katili akıllı telefonlarıyla bilinen OnePlus, çok yakında teknik özellikleriyle ve tasarımıyla üst segmente hitap eden OnePlus 12 modelini tanıtacak. Çinli marka tanıtımı yaklaşan ürün hakkında günden güne yeni bir paylaşım yapıyor ve kısa süre önce bunlara bir yenisini ekledi.

OnePlus 12 kamera özellikleri ortaya çıktı

OnePlus, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla OnePlus 12 modelinin kamerasını detaylandırdı. Buna göre akıllı telefon ana kamerası olarak en yeni Sony Lytia lensi kullanılacak. Dahası, cihazda 64 Megapiksellik bir periskop sensörü mevcut olacak. Söz konusu kameranın OmniVision OV64B sensöründen oluşacağı ve 3x'e kadar optik yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor.

Bunun dışında modelin 53 Megapiksel LYT-T808 ana kamera ve 48 Megapiksel IMX581 ultra geniş açı kamerasına sahip olması muhtemel. Ön tarafta ise 32 Megapiksellik bir selfie kamerasının bulunması söz konusu.

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OnePlus 12'nin başlangıç versiyonu 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunacak. Bir önceki sızıntıya göre cihazın 16 ve 24 GB'lik bellek seçenekleri de mevcut olacak. Bunun dışında 2K kavisli bir OLED bir panel kullanılacak. Ayrıca, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, delikli bir ekran tasarımına ve ince çerçevelere ev sahipliği yapacak ve dairesel üçlü kamera dizilimiyle gelecek.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

OnePlus 12, USB 3.2 bağlantı noktasıyla ve 50W kablosuz şarjla kullanıcı karşısına çıkacak. Pilin ise 5.400 mAh kapasitesinde olacağı ifade ediliyor. Bunun dışında ürünün kızılötesi sensöre sahip olacağı söyleniyor. Lansman tarihiyle ilgili ise henüz net bir detay yok, ancak söylentiler bu ay Çin'de ve ocak ayında ise globalde tanıtılacağı yönünde.

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