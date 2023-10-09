Akıllı telefon dünyasında son dönemde yakaladığı çıkışla adından söz ettiren OnePlus, giyilebilir teknolojide de başarılı olmak istiyor. OnePlus Watch 2 için çalışmalar hızlandı ve cihazın 2024'te tanıtılması planlanıyor.

Akıllı telefon dünyasında son dönemde yakaladığı çıkışla adından söz ettiren OnePlus, ülkemizde de beğeniyle takip ediliyor. Giyilebilir teknolojide de başarılı olmak isteyen şirket, vites yükseltti. OnePlus Watch 2 için çalışmalar hızlandı.

OnePlus Watch 2, 2024'te tanıtılacak

2021 yılının Mart ayında piyasaya sürdüğü OnePlus Watch modeliyle akıllı saat dünyasına giriş yapan teknoloji şirketi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında da OnePlus Nord Watch modelini tanıttı. Bu cihazlarla önemli bir kitleye ulaşan OnePlus görünüşe göre bu yılı boş geçecek.

Beklenen akıllı saat hakkında bugüne dek pek bir detay ortaya çıkmadı. Zira baktığımız zaman cihazın tanıtımı için bir hayli zaman bulunuyor. Teknoloji alanında elde ettiği bilgilerle tanınan Max Jambor, OnePlus Watch 2 cihazının 2024'te sahne alacağını belirtti.

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Öte yandan elde edilen kısıtlı bilgilere bakılırsa OnePlus modeli, selefi gibi yuvarlak bir kadrana sahip olacak. Ek olarak Oppo ve OnePlus, birçok teknolojide birlikte çalışıyorlar. Henüz güçlü bir iddia olmasa da cihazın Oppo'nun işletim sistemi olan Wear OS ile çalışacağı belirtiliyor. OnePlus Nord Watch modelinin sadece Hindistan'da satışa çıktığını varsayarsak cihazın bir tane selefi bulunuyor. OnePlus Watch modeline yakından bakalım;