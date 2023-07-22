OnePlus V Fold Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Katlanabilir telefon pazarında rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak isteyen OnePlus, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Tasarımı ile dikkat çeken OnePlus V Fold modelinin teknik özellikleri ve tanıtım tarihi sızdırıldı. İşte detaylar...

Katlanabilir telefon pazarında rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak isteyen OnePlus, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Tasarımı ile dikkat çeken OnePlus V Fold modelinin teknik özellikleri ve tanıtım tarihi sızdırıldı. İşte detaylar…

OnePlus V Fold özellikleri netleşiyor

Yakında tanıtılacağı belirtilen OnePlus V Fold, arka kısımda suni deri ile karşımıza çıkacak. Sızdırılan OnePlus V Fold görselleri, ikonik Hasselblad işbirliğiyle geliştirilen üçlü arka kamera sistemini de ortaya koyuyor.

Sızdırılan bilgilere göre OnePlus, yeni modelinde Qualcomm SM8475 model kodu ile bilinen Snapdragon 8 Plus Gen 2 işlemciye yer verecek. OnePlus'ın katlanır modelinde etkileyici bir ses deneyimi için üçlü hoparlör sistemi kullanacağı belirtiliyor.

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Kitap tarzı menteşe mekanizması, OPPO Find N2 ve katlanabilir Samsung Galaxy Z'den ilham almış gibi görünüyor. OnePlus V Fold modelinde yan çerçeveye anten bantları yerleştirdiği için telefon metalik bir yapıya sahip.

Amiral gemisi performans deneyimi sunacağı belirtilen cihazda 16 GB RAM kullanılacağı tahmin ediliyor. Cihazın depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleriyle karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Ekran tarafında ise 2K çözünürlüğe sahip AMOLED panele yer verilecek. OnePlus V Fold ekranının 120Hz ekran tazeleme hızını destekleyeceğini belirtelim.

Üçlü kamera dizilimiyle tanıtılacağı belirtilen cihazda 50 Megapiksel IMX 890 ana kameraya ultra geniş açılı kamera ve periskop lens eşlik edecek. Özçekim kamerasında ise 32 Megapiksel çözünürlüğe sahip OV32C lense yer verilecek.

OnePlus V Fold, 100W SuperVOOC şarjlı sağlam bir Li-Po 4800mAh pil ile tanıtılacak. Cihazın 29 Ağustos'ta New York'ta gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.