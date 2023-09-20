OnePlus, uygun fiyatlı Pad Go modelini tanıtacak

OnePlus, Pad Go modelinin teknik özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Tablet, 2.4K ekran çözünürlüğü ve Android 13 tabanlı OxygenOS 13 arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Tasarım açısından standart Pad'e benzerlik gösteren tablet, mat ve parlak arka panele sahip olacak. Fiyatının 240 dolar civarında olması bekleniyor.

Bu yılın başlarında Pad modeliyle tablet pazarına giriş yapan OnePlus, çok yakında daha uygun fiyatlı Pad Go modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce tasarımı belli olan tabletin şimdi de teknik özelliklerinden bazıları ve fiyat etiketi ortaya çıktı.

OnePlus Pad Go kullanıcılara neler sunacak?

OnePlus, 22 Eylül'de tanıtılacak Pad Go modelinin teknik özelliklerinden bazılarını lansman öncesi gözler önüne sermeye başladı. Bu kapsamda tabletin 2.4K ekran çözünürlüğüyle kullanıcıların karşısına çıkacağı belli oldu. Aynı zamanda ekranda 7: 5 en boy oranının karşımıza çıkacağını belirtelim. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı OxygenOS 13 arayüzünü çalıştıracak.

OnePlus, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaklaşan Pad Go modelinin tasarımını paylaştı. Buna göre tablet, tasarım açısından standart Pad'e ciddi anlamda benzerlik gösteriyor. Buradaki en önemli değişiklik arka panelin mat ve parlak olmak üzere ikiye bölümlendirilmesi oldu. Öte yandan önceki modelde yer alan orta üst kısma yerleştirilen bir adet kamera ve ince çerçeveler gibi detaylar bu üründe de karşımıza çıkıyor.

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Şu an için Pad Go'nun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair yukarıdakiler dışında fazla bir teknik özellik detayı mevcut değil. Söylentiler, tabletin teknik özellik açısından OnePlus Pad'den birkaç seviye daha aşağıda olacağını, ancak bununla birlikte fiyat performans odaklı olacağına işaret ediyor. Bu kapsamda fiyatın 240 dolar seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.

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