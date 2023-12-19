OnePlus, uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 12R'yi globalde piyasaya sürecek

Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden OnePlus, 23 Ocak'ta bu ayın başında Çin'de tanıtılan OnePlus 12'yi globalde piyasaya sürecek. Son raporlar şirketin bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 12R'nin de aynı gün vitrine çıkacağı yönünde. Hatta kısa süre önce yapılan resmi açıklamaya göre akıllı telefon ilk kez odağının dışına çıkarak daha fazla bölgede satışa sunulacak.

OnePlus 12R tüm dünyada satışa çıkacak

OnePlus, kısa süre önce yaptığı açıklamayla OnePlus 12R modelinin Kuzey Amerika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bilindiği üzere telefonun selefleri sadece Hindistan pazarıyla sınırlıydı. Ancak yaklaşan modelle bu durum değişecek ve seri artık küresele hitap edecek.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Nithin Prasad, yaklaşan OnePlus 12R modelinin kilit teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon; 6.7 inç, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekranla gelecek. Aynı zamanda panelde 3000 nit tepe parlaklık mevcut olacak.

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Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Arkada 50 Megapiksel OIS destekli IMX890 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut olacak. OnePlus 12R modelinde 100W kablolu şarjı destekleyen 5.500 mAh'lik bir batarya mevcut olacak.

Karşılaştırmak adına OnePlus 11R modeline bakalım;