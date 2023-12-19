Üye Girişi
Haberler

OnePlus, uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 12R'yi globalde piyasaya sürecek

Güncelleme:
Abone Ol

Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden OnePlus, 23 Ocak'ta OnePlus 12R modelini dünya genelinde satışa sunacak. Telefonun özellikleri ve satış bölgeleri hakkında bilgiler verildi.

Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden OnePlus, 23 Ocak'ta bu ayın başında Çin'de tanıtılan OnePlus 12'yi globalde piyasaya sürecek. Son raporlar şirketin bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 12R'nin de aynı gün vitrine çıkacağı yönünde. Hatta kısa süre önce yapılan resmi açıklamaya göre akıllı telefon ilk kez odağının dışına çıkarak daha fazla bölgede satışa sunulacak.

OnePlus 12R tüm dünyada satışa çıkacak

OnePlus, kısa süre önce yaptığı açıklamayla OnePlus 12R modelinin Kuzey Amerika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bilindiği üzere telefonun selefleri sadece Hindistan pazarıyla sınırlıydı. Ancak yaklaşan modelle bu durum değişecek ve seri artık küresele hitap edecek.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Nithin Prasad, yaklaşan OnePlus 12R modelinin kilit teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon; 6.7 inç, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekranla gelecek. Aynı zamanda panelde 3000 nit tepe parlaklık mevcut olacak.

Türkiye'ye gelebilir! 24 GB RAM'li OnePlus 12 için tarih verildi

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Arkada 50 Megapiksel OIS destekli IMX890 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut olacak. OnePlus 12R modelinde 100W kablolu şarjı destekleyen 5.500 mAh'lik bir batarya mevcut olacak.

Karşılaştırmak adına OnePlus 11R modeline bakalım;

    İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

    Boyut ve ağırlık: 163.4×74.3×8.7mm, 204g

    Ekran: 6.74 inç AMOLED, 2772 x 1240 çözünürlük, 1.450 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, Gorilla Glass 5

    Arka kamera: 50MP f/1.8 1/1.56'' Sony IMX890 (ana kamera), 8MP f/2.2 Omnivision OV08D10 120 derece (ultra geniş açılı kamera) 2MP f/2.4 Omnivision OV02B10 (makro sensör)

    Ön kamera: 16MP f/2.4

    Bellek: 8GB LPDDR5 RAM / 12GB LPDDR5X RAM

    Depolama: 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) depolama

    Batarya: 5000mAh batarya; 100W SuperVOOC hızlı şarj

    Bağlantılar: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 802.11, 5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, NFC

    İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13

    Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

    Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

    Çin Halk Cumhuriyeti Kuzey Amerika India Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da barajlar ne durumda? Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı | Ticaret Bakanlığı'nın restoran, kafe fiyat listesi kararı nedir? 19 Aralık Bugünün kararları ne Survivor Mavi Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu! Survivor Kırmızı Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım kadrosu! Survivor Turabi kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Turabi kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title