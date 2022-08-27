OnePlus'tan bir telefonuna daha güncelleme!

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OnePlus 10T modeline firma yeni bir güncelleme daha verdi. İşte yapılan iyileştirmeler...

Geçtiğimiz haftalarda yeni telefonlarını tanıtan OnePlus, iki hafta önce ilk güncellemesini verdiği OnePlus 10T modeline yeni bir güncelleme daha vereceğini açıkladı. Dünya çapında güncellemeyi dağıtmaya başlayan firma, bütün cihazların güncelleme alması için bir kaç güne ihtiyaçları olduğunu belirtti.

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Şirketin kendi sitesi üzerinden yaptığı paylaşıma göre iki hafta önce verilen güncellemenin hemen ardından yeni güncelleme bugün itibariyle tüm cihazlarına dağıtılmaya başlayacak. Yeni güncelleme kamera iyileştirmeleri ve pek çok hataya karşı çözümler sunacak.

OnePlus 10T modeline gelecek güncellemenin önceliği her ne kadar cihazda yaşanan hataları çözmek olsa da şirket kamera tarafında bazı gelişmelerin olacağını duyurdu. Özellikle portre ve ultra geniş açı modlarında çekimle efekt arasındaki senkronize problemi tamamen çözüldü. Aynı zamanda ön kamerada bulunan yapay zekadaki optimizasyon sorunu da ortadan kalktı.

Sistem tarafında yapılan iyileştirmeler ise şu şekilde:

Parmak izi sensöründe yaşanan tanıma sorunu ve tanıma hızı

OTG kablosu ile olan uyum

Arka plandaki uygulamaların optimizasyonu

Ekranda yaşanan görüntü sorunları

Supervooc hızlı şarjı bazı zamanlar tanımama sorunu

İlk olarak Hindistan'da kullanıcılara sunulan güncelleme bugünden itibaren dünya çapında dağıtılmaya başlandı. Ülkemize gelmesi bir kaç gün sürebilir.

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Eğer OnePlus 10T kullanıyorsanız telefonunuzu güncellemek için öncelikle şarjınızın %60 üzeri olması tavsiye ediliyor. Bununla beraber öncelikle ayarlar uygulamasına girmelisiniz. Ayarlarda sistem menüsünde sistem güncellemesi panelinde güncellemeyi indirebilirsiniz.

OnePlus 10T'nin bazı teknik özellikleri nelerdir?

Üç hafta önce tanıtılan ve pek çok kullanıcının ilgisini üzerine çeken OnePlus 10T, Snapdragon 8+ Gen1 işlemcisinden gücünü alıyor. Bununla birlikte 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile tanıtıldı.

Bunlarla birlikte RAM tarafında 16 GB bellek kullanan OnePlus 10T 256 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. 50 Megapiksellik ana kameraya sahip olan cihaz 4800 mAh bataryaya ve 150 W hızlı şarj özelliğine sahip.

Peki siz yeni gelen güncelleme ve bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!