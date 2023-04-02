OnePlus Pad ön siparişe açılıyor: İşte tarih!

OnePlus Pad modelinin ön sipariş tarihi kısa bir süre önce belli oldu. Peki tablet ne zaman kullanıcıların karşısına çıkacak?

Tablet sektöründe aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren OnePlus cephesinde geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Pad için geri sayım başladı. Model çok yakında globalde de satışa çıkacak ve son dönemde yaşanan gelişmelere bakarsak kullanıcıların çok uzun süreler beklemek zorunda olmadıklarını söylemek mümkün. Son olarak OnePlus Pad için ön sipariş tarihi verildi.

OnePlus Pad ne zaman ön siparişe açılacak

OnePlus Pad modelinin ön sipariş tarihi kısa bir süre önce belli oldu. Buna göre tablet, 28 Nisan itibariyle ön siparişe açılacak. Kısa süre içinde de raflardaki yerini almaya başlayacak. Hatırlanacağı üzere 7 Şubat 2023'te tanıtılan tabletle ilgili herhangi bir fiyat ve çıkış tarihi paylaşılmadı.

OnePlus Pad; 11.61 inç 144 Hz 2800 x 2000 piksel çözünürlüklü IPS LCD panele sahip. Ayrıca 10 bit renk, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekran gövde oranıysa yüzde 84 seviyelerinde.

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Tablete güç veren işlemci MediaTek Dimensity 9000. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.05 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G710 MC10 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Modelde 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.1 dahili depolama yer alıyor. Öte yandan kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13 arayüzüyle çıkıyor. Batarya tarafındaysa 67W destekli 9510 mAh'lik bir birim yer alıyor.

Arkada 4K 30 FPS video kaydı yapabilen 13 Megapiksellik bir sensör yer alırken, önde 1080p 30 FPS video kaydedebilen 8 Megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Bunun dışında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C özelliklerine sahip.

Ekran: 11.61 inç 144 Hz 2800 x 2000 piksel çözünürlüklü IPS LCD panel, 10 bit renk, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB UFS 3.1

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Arka Kamera: 13 Megapiksel

Pil: 67W destekli 9510 mAh

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