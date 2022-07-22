OnePlus Pad modelini bekleyenleri üzecek haber

Ünlü analist Max Jambor, geçtiğimiz aylarda OnePlus'ın üreteceği tablet modelinin OnePlus Pad adını vereceğini duyurdu. Bugün yayınlanan rapora göre, OnePlus Pad tanıtım tarihi ile ilgili bazı üzücü gelişmeler yaşandı.

OnePlus Pad tanıtım tarihi ertelendi

İlk olarak Aralık 2021'de çıkan OnePlus Pad sızıntıları, cihazın işlemcisi başta olmak üzere birçok teknik özelliğini gözler önüne serdi. Mart ayında OnePlus'ın yeni tablet modelini Avrupa ve Asya fabrikalarında üretmeye başladığı sızdırıldı.

Sızdırılan bir diğer bilgi ise OnePlus Pad modelinin Hindistan'da test edilmeye başlandığı. Analist Mukul Sharma, OnePlus Pad modelinin bu yıl tanıtılmayacağını duyurdu. 2023'ün başlarında piyasaya sürülebileceğini belirten Shartma, şirketin lansman tarihini neden ileriye attığının henüz belli olmadığının altını çizdi.

OLED iPad için özel teknik: Ürünün özellikleri netleşiyor!

OnePlus Pad modeli, gücünü Snapdragon 865 işlemciden alacak. İşlemcide 1 adet 2.84GHz Kryo 585 Prime (Cortex-A77) 3 adet 2.42GHz Kryo 585 Gold (Cortex-A77) ve 4 adet 1.8GHz Kryo 585 Silver (Cortex-A55) çekirdek bulunuyor. 7nm teknolojisiyle üretilen işlemcinin grafik arabiriminde ise Adreno 650 yer alıyor.

Cihazın ekranında ise 12.4 inç FullHD Plus OLED panel kullanıldı. Henüz açıklanmasada HDR10 Plus teknolojisinin de yer alacağı tahmin ediliyor.

Şirket, ilk tablet modeli olan OnePlus Pad'de 6 GB RAM kullanacak. Cihazın depolama kapasitesi henüz bilinmiyor.

İkili arka kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde 13 Megapiksel ana kamera ve 5 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacak. Bununla birlikte ön kamerada 8 Megapiksel lens kullanılacak.

Cihazın Android 12L işletim sistemiyle geleceği biliniyor. OnePlus Pad, Çin pazarında 2.999 yuan (yaklaşık 443 dolar) fiyat etiketine sahip olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Teknoloji