OnePlus Pad Go Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus, geçtiğimiz aylarda Pad modelini tanıtarak tablet pazarına giriş yaptı. Çinli marka görünüşe göre arayı çok açmadan yeni bir modeli daha kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar bu ürünün OnePlus Pad Go olarak adlandırılacağı ve fiyat performans odaklı olacağını iddia etti. Son yaşanan gelişmeyle beraber tabletin tasarımı belli oldu.

OnePlus Pad Go nasıl görünecek?

OnePlus, kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yaklaşan Pad Go modelinin tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre tablet, tasarım konusunda standart Pad'e fazlasıyla benziyor. Buradaki en önemli değişikliğin arka panelin mat ve parlak olmak üzere ikiye bölümlendirilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan önceki modelde yer alan orta üst kısma yerleştirilen bir adet kamera ve ince çerçeveler gibi detaylar bu üründe de karşımıza çıkıyor.

Şu an için OnePlus Pad Go'nun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair herhangi bir teknik özellik detayı mevcut değil. Söylentiler, tabletin özellik açısından OnePlus Pad'den birkaç seviye daha aşağıda olacağını, ancak bununla birlikte fiyat performans odaklı olacağına işaret ediyor.

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OnePlus Pad özellikleri

OnePlus Pad; 11.61 inç 144 Hz 2800 x 2000 piksel çözünürlüklü IPS LCD panele sahip. Ayrıca 10 bit renk, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekran gövde oranıysa yüzde 84 seviyelerinde.

ablete güç veren işlemci MediaTek Dimensity 9000. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.05 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G710 MC10 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Modelde 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.1 dahili depolama yer alıyor. Öte yandan kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13 arayüzüyle çıkıyor. Batarya tarafındaysa 67W destekli 9510 mAh'lik bir birim yer alıyor.

Arkada 4K 30 FPS video kaydı yapabilen 13 Megapiksellik bir sensör yer alırken, önde 1080p 30 FPS video kaydedebilen 8 Megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Bunun dışında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C özelliklerine sahip.

Ekran: 11.61 inç 144 Hz 2800 x 2000 piksel çözünürlüklü IPS LCD panel, 10 bit renk, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB UFS 3.1

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Arka Kamera: 13 Megapiksel

Pil: 67W destekli 9510 mAh

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