OnePlus Pad Go Tablet Ne Zaman Tanıtılacak?

Geçen aylarda Pad'i tanıtarak tablet pazarına giriş yapan OnePlus, arayı çok fazla açmadan yeni bir tableti piyasaya sürmek için çalışmalara başladı. Pad Go olarak adlandırılması beklenen tabletle ilgili bugüne dek birkaç detay ortaya çıktı. Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bir rapor modeli ne zaman tanıtılacağını gözler önüne seriyor.

OnePlus Pad Go ne zaman tanıtılacak?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Yogesh Brar, yaklaşan OnePlus Pad Go tabletinin Ocak 2024'te çıkış yapacağını söyledi. Brar'a göre aynı lansmanda şirketin yeni amiral gemileri telefonları OnePlus 12 ve 12R de tanıtılacak.

Şu an için OnePlus Pad Go'nun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair herhangi bir teknik özellik detayı mevcut değil. Söylentiler, tabletin özellik açısından OnePlus Pad'den birkaç seviye daha aşağıda olacağını, ancak bununla birlikte fiyat performans odaklı olacağına işaret ediyor.

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OnePlus Pad özellikleri

OnePlus Pad; 11.61 inç 144 Hz 2800 x 2000 piksel çözünürlüklü IPS LCD panele sahip. Ayrıca 10 bit renk, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekran gövde oranıysa yüzde 84 seviyelerinde.

ablete güç veren işlemci MediaTek Dimensity 9000. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.05 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G710 MC10 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Modelde 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.1 dahili depolama yer alıyor. Öte yandan kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13 arayüzüyle çıkıyor. Batarya tarafındaysa 67W destekli 9510 mAh'lik bir birim yer alıyor.

Arkada 4K 30 FPS video kaydı yapabilen 13 Megapiksellik bir sensör yer alırken, önde 1080p 30 FPS video kaydedebilen 8 Megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Bunun dışında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C özelliklerine sahip.

Ekran: 11.61 inç 144 Hz 2800 x 2000 piksel çözünürlüklü IPS LCD panel, 10 bit renk, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB UFS 3.1

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Arka Kamera: 13 Megapiksel

Pil: 67W destekli 9510 mAh

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