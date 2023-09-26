OnePlus Pad Go'nun özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı!

Bu yılın başında piyasaya sürülen Pad modeliyle tablet pazarına giriş yapan OnePlus, çok yakında Pad Go modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Tabletle ilgili birçok sızıntı ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son ortaya çıkan bir rapor ise tabletin tüm teknik özelliklerini lansman öncesi gözler önüne seriyor.

OnePlus Pad Go kullanıcılara neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Mukul Sharma, yaklaşan OnePlus Pad Go modelinin özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre tablet; 2.4K ekran çözünürlüğü ve 7: 5 en boy oranı sunan 11.35 inç LCD panelle gelecek. Ürünün 523 gram ağırlığında olduğunu ekleyelim.

Tabletin güç alacağı işlemci henüz belli değil. Ancak sızıntıcıya göre bu noktada karşımıza orta segment MediaTek bir yonga seti çıkacak. Öte yandan ürünün 4G LTE bağlantısını destekleyeceğini de belirtelim.

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Modelde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama yer alacak. Aynı zamanda depolamada artırıma imkan veren microSD kart desteği de kullanıcılara sunulacak. Ürün, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 arayüzünü çalıştıracak.

OnePlus, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaklaşan Pad Go modelinin tasarımını paylaştı. Buna göre tablet, tasarım açısından standart Pad'e ciddi anlamda benzerlik gösteriyor. Buradaki en önemli değişiklik arka panelin mat ve parlak olmak üzere ikiye bölümlendirilmesi oldu. Öte yandan önceki modelde yer alan orta üst kısma yerleştirilen bir adet kamera ve ince çerçeveler gibi detaylar bu üründe de karşımıza çıkıyor. Son olarak 240 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

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