OnePlus, Pad Go adlı yeni bir tablet üzerinde çalışıyor

OnePlus, Pad modelinden sonra Pad Go adlı yeni bir tablet üzerinde çalıştığını duyurdu. Henüz teknik özellikleri hakkında bilgi bulunmasa da, tabletin fiyat performans odaklı olması bekleniyor.

OnePlus, geçtiğimiz aylarda tablet pazarına giriş yaptı. Bu kapsamda Pad modelini satışa çıkaran Çinli üretici görünüşe göre bu alandaki pazar payını artırmak için arayı çok fazla açmadan yakında yeni bir model daha tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus Pad Go olarak isimlendirilmesi beklenen tabletle ilgili ilk bilgiler kısa bir süre önce geldi.

OnePlus Pad Go hakkında ilk bilgiler geldi

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan "OneNormalUsername", OnePlus'ın Pad Go isimli yeni bir tablet üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. OPD2304 model numarasına sahip olacak model aynı zamanda BIS veri tabanında ortaya çıktı. Böylelikle tabletin Wi-Fi ve Cellular olmak üzere iki versiyonla geleceği belli oldu.

Şu an için OnePlus Pad Go'nun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair herhangi bir teknik özellik detayı mevcut değil. Söylentiler, tabletin özellik açısından OnePlus Pad'den birkaç seviye daha aşağıda olacağını, ancak bununla birlikte fiyat performans odaklı olacağına işaret ediyor.

OnePlus OxygenOS 14 geliyor! Telefonların performansı artacak

OnePlus Pad özellikleri

OnePlus Pad; 11.61 inç 144 Hz 2800 x 2000 piksel çözünürlüklü IPS LCD panele sahip. Ayrıca 10 bit renk, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekran gövde oranıysa yüzde 84 seviyelerinde.

ablete güç veren işlemci MediaTek Dimensity 9000. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.05 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G710 MC10 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Modelde 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.1 dahili depolama yer alıyor. Öte yandan kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13 arayüzüyle çıkıyor. Batarya tarafındaysa 67W destekli 9510 mAh'lik bir birim yer alıyor.

Arkada 4K 30 FPS video kaydı yapabilen 13 Megapiksellik bir sensör yer alırken, önde 1080p 30 FPS video kaydedebilen 8 Megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Bunun dışında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C özelliklerine sahip.

Ekran: 11.61 inç 144 Hz 2800 x 2000 piksel çözünürlüklü IPS LCD panel, 10 bit renk, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB UFS 3.1

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Arka Kamera: 13 Megapiksel

Pil: 67W destekli 9510 mAh

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!