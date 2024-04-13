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OnePlus Pad 2 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

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Geçtiğimiz sene kullanıcıların beğenisine sunulan Pad modeli ile tablet pazarına giriş yapan OnePlus, çok yakında yeni bir modeli daha piyasaya sürecek. Devam modelinin selefine kıyasla ciddi iyileştirmelerle gelmesi beklenirken, fiyat performans odağını da koruması bekleniyor. Son gelen raporlar tabletin tanıtım tarihiyle ilgili önemli ayrıntıları gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Pad 2 özellikleri ve tanıtım tarihi!

OnePlus Pad 2 ne zaman tanıtılacak? Tanıtım tarihi ve özellikleri

Sektördeki sızıntılarıyla bilinen Max Jambor, yaklaşan OnePlus Pad 2 modelinin tanıtım tarihine ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı. Kaynağa göre Çinli üretici tableti 2024'ün ikinci yarısında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

OnePlus Pad2 will be launched in the second half of 2024

— Max Jambor (@MaxJmb) April 12, 2024

Tabletin teknik özellik tarafında neler sunacağıyla ilgili şimdilik net detaylar mevcut değil. Ancak markaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 ve 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından OnePlus Pad özellikleri şöyle;

ÖzellikÖzelliklerYonga SetiDimensity 9000RAM8GBDepolama128GB UFS 3.1Ekran11.61 inç IPS LCD, 2800×2000 piksel, 144Hz, 500 nit parlaklık, 1400: 1 kontrast, %88.14 ekran gövde oranıArka Kamera13MP, 4K video desteğiÖn Kamera8MP, 1080pHoparlörlerDört hoparlör, Dolby Atmos desteğiEkran DesteğiDolby VisionBatarya9,510mAhBatarya Ömrü14.5 saat video yayını, 1 ay bekleme süresiŞarj67W SuperVOOC, tam şarj 80 dakikaBağlantıOnePlus akıllı telefonlarla sorunsuz geçişler, telefonun internet bağlantısını kullanma seçeneğiRenk SeçenekleriHalo Yeşil, 'Star Orbit' işlemeliEk AksesuarlarManyetik Klavye, Kılıf, OnePlus Stylo

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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