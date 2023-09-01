OnePlus OxygenOS 14 Tanıtım Tarihi ve Detayları

OnePlus'ın yeni işletim sistemi OxygenOS 14 için tarih verildi. OxygenOS 14, Android 14 tabanlı ilk işletim sistemi olacak. Trinity Engine teknolojisi ile telefonlar daha da güçlenecek.

OnePlus'ın yeni işletim sistemi OxygenOS 14 için tarih verildi. Çok kısa bir süre sonra kullanılabilir olacak olan OxygenOS 14 görünüşe göre Android 14 tabanlı ilk işletim sistemi olacak. İşte OxygenOS 14'ün tanıtım tarihi ve detayları.

Trinity Engine teknolojisi ile telefonlar daha da güçlenecek!

OnePlus, yeni işletim sistemi OxygenOS 14 için çalışmaları tamamlamış gibi gözüküyor. Android 14 işletim sistemini temel alan OxygenOS 14 için tarih verildi. 25 Eylül'de piyasaya sürülecek olan yeni işletim sistemi, kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak.

Her kullanıcı yeni bir işletim sistemi ile birlikte yeni bir arayüz de bekler. OnePlus da yeni işletim sisteminde tasarımsal düzenlemelerle birlikte gelecek. Şimdilik tasarım detayları bilinmese de yetkililer OnePlus'ın yeni işletim sisteminin daha akıcı, şık ve kullanışlı bir arayüz ile geleceğini söylüyor.

Öte yandan performans tarafına ciddi ağırlık veren OnePlus, Trinity Engine adlı bir özelliği de OnePlus kullanıcılarına sunacak. Güç tüketimi verimliliği, çoklu görev kapasitesi ve sorunsuz performans konularını ele alan Trinity Engine, cihazların daha hızlı çalışmalarını sağlayacak. Bu özellik için CPU canlandırma, RAM canlandırma, ROM canlandırma, HyperTouch gibi birçok adlandırma yapılsa da, Trinity Engine'in genel olarak telefonları hızlandıracağı ve oyun performansını artıracağı biliniyor.

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OnePlus Başkanı ise bu yeni işletim sistemi hakkında şu açıklamaları yaptı: "OnePlus, kullanıcılarına hızlı, sorunsuz ve istikrarlı bir OxygenOS sunmaya kendini adamıştır… OnePlus'ın en son yenilikleriyle desteklenen OxygenOS 14, OnePlus'taki en akıllı ve sezgisel yazılım ürünü olacak."

Başta da söylediğimiz gibi Android 14 tabanlı bir işletim sistemi olan OxygenOS 14, 25 Eylül'de karşımızda olacak. Sizce iddia edildiği gibi OnePlus'ın yeni işletim sistemi telefonları hızlanıdıracak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.