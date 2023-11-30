OnePlus OxygenOS 14 Kararlı Sürümü Dağıtmaya Başladı
OnePlus, OxygenOS 14 kararlı sürümünü dağıtmaya başladı. OxygenOS 14, güç tüketimi verimliliği, çoklu görev kapasitesi ve sorunsuz performans gibi özelliklerle kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Son dönemde ürettiği cihazlarla yükselişini sürdüren OnePlus, kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için OxygenOS 14 dağıtımına odaklandı. Daha önce dağıtım takvimini açıklayan şirket, biraz geç de olsa takvime uyuyor.
OnePlus 10 Pro, OxygenOS 14 kararlı sürüme kavuştu
OnePlus, cihazlarında Android tabanlı kendi arayüzünü kullanıyor. . Android 14 tabanlı işletim sistemi OxygenOS 14 kararlı sürümü takvimdeki sıraya uygun şekilde dağıtılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında Android 13 alan OnePlus 10 Pro, OxygenOS 14 kararlı sürümle donatıldı.
OxygenOS 14;
Güç tüketimi verimliliği, çoklu görev kapasitesi ve sorunsuz performans konularını ele alan Trinity Engine, cihazların daha hızlı çalışmalarını sağlayacak. Bu özellik için CPU canlandırma, RAM canlandırma, ROM canlandırma, HyperTouch gibi birçok adlandırma yapılsa da, Trinity Engine'in genel olarak telefonları hızlandıracağı ve oyun performansını artıracağı biliniyor.
OxygenOS 14'teki 6 ayrı optimizasyon;
CPU Canlandırma
ROM Canlandırma
RAM Canlandırma
HyperTouch
HyperBoost
HyperRendering
24 GB RAM'li OnePlus 12 için resmi açıklama geldi! Hangi özellikler netleşti?
OxygenOS 14 beta sürümünü alacak OnePlus cihazlar;
Ekim
OnePlus 11R
OnePlus 10 Pro
OnePlus 10T
OnePlus Pad
OnePlus Nord 3 5G
Kasım
OnePlus 10R
OnePlus 9 Pro
OnePlus 9
OnePlus 9R
OnePlus 9RT
OnePlus 8T
OnePlus Nord CE 3 5G
OnePlus Nord CE 3 Lite
OnePlus Nord N30
OnePlus Nord 2T
OnePlus Nord CE 2 Lite