OnePlus OxygenOS 14 Kararlı Sürümü Dağıtmaya Başladı

OnePlus, OxygenOS 14 kararlı sürümünü dağıtmaya başladı. OxygenOS 14, güç tüketimi verimliliği, çoklu görev kapasitesi ve sorunsuz performans gibi özelliklerle kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Son dönemde ürettiği cihazlarla yükselişini sürdüren OnePlus, kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için OxygenOS 14 dağıtımına odaklandı. Daha önce dağıtım takvimini açıklayan şirket, biraz geç de olsa takvime uyuyor.

OnePlus 10 Pro, OxygenOS 14 kararlı sürüme kavuştu

OnePlus, cihazlarında Android tabanlı kendi arayüzünü kullanıyor. . Android 14 tabanlı işletim sistemi OxygenOS 14 kararlı sürümü takvimdeki sıraya uygun şekilde dağıtılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında Android 13 alan OnePlus 10 Pro, OxygenOS 14 kararlı sürümle donatıldı.

OxygenOS 14;

Güç tüketimi verimliliği, çoklu görev kapasitesi ve sorunsuz performans konularını ele alan Trinity Engine, cihazların daha hızlı çalışmalarını sağlayacak. Bu özellik için CPU canlandırma, RAM canlandırma, ROM canlandırma, HyperTouch gibi birçok adlandırma yapılsa da, Trinity Engine'in genel olarak telefonları hızlandıracağı ve oyun performansını artıracağı biliniyor.

OxygenOS 14'teki 6 ayrı optimizasyon;

CPU Canlandırma

ROM Canlandırma

RAM Canlandırma

HyperTouch

HyperBoost

HyperRendering

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OxygenOS 14 beta sürümünü alacak OnePlus cihazlar;

Ekim

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus Pad

OnePlus Nord 3 5G

Kasım

OnePlus 10R

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8T

OnePlus Nord CE 3 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite