OnePlus, OxygenOS 14 Beta Güncelleme Planını Açıkladı

OnePlus, Android 14 tabanlı OxygenOS 14'ün genel beta sürümünü kullanıma sundu ve ekim ayında dağıtıma başlayacak. OxygenOS 14 Beta ile tanışacak ilk cihazlar OnePlus 11R ve OnePlus 10 serisi olacak.

Akıllı telefon dünyasının son yıllardaki yükselen isimlerinden OnePlus, cihazlarında Android tabanlı kendi arayüzünü kullanıyor. Android 14 için geri sayım sürerken OnePlus da kendi cihazlarına getireceği güncellemeler için planlarını oluşturdu.

OxygenOS 14 beta, ekim ayında dağıtıma başlıyor

OnePlus, Android 14 tabanlı OxygenOS 14'ün genel beta sürümünü kullanıma sundu. Şirket, yeni Android güncellemesini en kısa zamanda kullanıcılarıyla buluşturmak istiyor. Bu bağlamda planını oluşturan şirket, ekim ayında dağıtıma başlayacak.

Android 14 tabanlı OxygenOS 14 Beta ile tanışacak ilk cihazlar ise OnePlus 11R ve OnePlus 10 serisi olacak. OnePlus, kararlı sürüm için henüz açıklama yapmadı. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre 2023 yılı bitmeden OxygenOS 14 kararlı sürüm dağıtımı başlayacak.

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OxygenOS 14 beta sürümünü alacak OnePlus cihazlar;

Ekim

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus Pad

OnePlus Nord 3 5G

Kasım

OnePlus 10R

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8T

OnePlus Nord CE 3 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

Öte yandan OnePlus, yeni işletim sisteminde tasarımsal düzenlemelerle birlikte gelecek. Şimdilik tasarım detayları bilinmese de yetkililer OnePlus'ın yeni işletim sisteminin daha akıcı, şık ve kullanışlı bir arayüz ile geleceğini söylüyor. Ek olarak yeni güncelleme ile güç tüketimi verimliliği, çoklu görev kapasitesi ve sorunsuz performans konularını ele alan Trinity Engine özelliği de cihazlara gelecek.