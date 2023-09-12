OnePlus OxygenOS 14 Açık Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu

OnePlus, kullanıcılarını sevindirecek bir haber paylaştı. Android 14 tabanlı işletim sistemi OxygenOS 14 bugün Açık Beta sürümü ile kullanıma sunuldu. Siz de Android 14'ü ilk deneyimleyenlerden olmak istiyorsanız buyrun haberimize.

OxygenOS 14 Açık Beta sürümü şu anda kullanıma açık!

Android'in yeni sürümü Android 14 tüm kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Markalar ise yeni modellerini Android 14 ile canlandırmak için yarışıyor diyebiliriz. OnePlus da hızlı davranan markalardan birisi. Android 14 ile çalışan yeni işletim sistemi üzerinde çalışan OnePlus, kullanıcıları daha fazla bekletmemek için Açık Beta sürümünü yayınladı. Şimdilik OnePlus 11 kullanıcıları için paylaşılan Android 14 tabanlı OxygenOS 14, hali hazırda indirilebilir durumda. Peki nasıl?

OnePlus 11 için OxygenOS 14 nasıl indirilir?

OnePlus 11 için yeni işletim sisteminin Açık Beta sürümünü kullanıma sunan şirket, aynı zamanda nasıl indireceğimizi de açıklamış. Ancak ilk olarak cihazınızın şarjının yüzde 30'un üzerinde olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca OnePlus 11'inizde OxygenOS 13.1 işletim sisteminin kurulu olması ve 4 GB kadar boş bir alan olması da gerekiyor. Tüm bu gereksinimleri sağladıktan sonra buradaki bağlantıya tıklayarak OxygenOS 14'ün kurulum rehberini okuyabilirsiniz.

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Şimdilik tüm Android 14 özelliklerini taşımayan OxygenOS 14 yayınlanan yeni beta sürümleri ile daha fazla özelliğe sahip olacak. Ancak ilk adımda güvenlik, performans, tasarım gibi birçok alanda yenilikler ve güncellemeler göreceksiniz. Örneğin yeni gelen karbon izleme ekranı, su biçimli doğal ve yumuşak tasarım, yeni zil ve bildirim sesleri ve yeni duvar kağıtları gibi birçok özellik şu anda OxygenOS 14 Beta sürümünde mevcut. Bakalım OnePlus'ın yeni işletim sistemi ne zaman kararlı sürümü ile yayında olacak?