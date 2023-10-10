OnePlus Open: Yaklaşan katlanabilir telefonun özellikleri ortaya çıktı

Çinli şirket OnePlus'un yakında piyasaya sürmeyi planladığı OnePlus Open modelinin özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16 GB RAM, 120 Hz yenileme hızı ve çift selfie kamerası gibi özelliklere sahip olan telefon, 19 Ekim'de tanıtılacak.

Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Open için bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Bu nedenle Çinli şirketin katlanabilir telefonunun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair akıllarda fazla soru işareti kalmadı. Bugün ortaya çıkan bir rapor yaklaşan modelin yeni bir görüntüsünü gözler önüne seriyor. Peki OnePlus Open neler sunacak?

OnePlus Open için geri sayım: Resmi görseller gelmeye başladı

OnePlus, kısa bir süre önce Twitter'dan (X) yaptığı paylaşımla OnePlus Open modelinin bir görüntüsünü gözler önüne serdi. "Gerçek bir OnePlus deneyimi bekliyor" başlığıyla paylaşılan akıllı telefonun tanıtım tarihi ise şu an için belli değil. Ancak geçmiş sızıntılara bakacak olursak 19 Ekim'de kullanıcıların karşısına çıkacağını söyleyebiliriz.

Cihazın yakında tanıtılması beklenen bir diğer katlanabilir Oppo Find N3 Fold'un yeniden markalanmış sürümü olacağı söyleniyor. Eğer söylentiler doğruysa iki model tasarımsal açıdan farklı olsalar bile aynı teknik özelliklere sahip olacaklar.

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Geekbench veri tabanına baktığımızda katlanabilir telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacağını söyleyebiliriz. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 740 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan cihazda 16 GB RAM mevcut olacak.

Katlanabilir telefonla ilgili geçmiş sızıntılara bakacak olursak model 6,31 inç FHD+ çözünürlüklü kapak ekranı ve 7,82 inç 2K ana ekranla gelecek. İki panelde de 120 Hz yenileme hızı ve AMOLED teknolojisi mevcut olacak. Ayrıca yana bakan bir parmak izi tarayıcı ile gelecek.

Cihazın dış kapak ekranında 20 Megapiksel lens ve ana iç ekranda ise 32 Megapiksel sensör olmak üzere çift selfie kamerası mevcut olacak. Arka taraftaysa 48 Megapiksellik IMX581 ultra geniş açı ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B periskop sensörü ile birlikte optik görüntü sabitlemeli (OIS) 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera bulunacak. Son olarak 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 4.805 mAh'lik bir pille gelecek.

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