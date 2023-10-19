OnePlus Open Performans Test Sonuçları Ortaya Çıktı

Bugün piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Open için performans test sonuçları açıklandı. Modelin teknik özellikleri ve puanları hakkında detaylı bilgi verildi.

Bugün piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Open için bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Bu nedenle Çinli şirketin katlanabilir telefonunun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağına dair akıllarda fazla soru işareti kalmadı. Bugün ortaya çıkan bir rapor yaklaşan modelin performans testi sonuçlarını gözler önüne seriyor. Peki OnePlus Open neler sunacak?

OnePlus Open performans testinde

OnePlus Open, CPH2551 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Anakartı "kalama" adıyla kodlanan model, 3.19 GHz hızında bir çekirdek, 2.80 GHz hızında dört çekirdek ve 2.02 GHz hızında çalışan üç çekirdekten oluşan bir yonga ile gelecek. Bu işlemci yüksek ihtimalle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olacak.

Geekbench veri tabanına göre OnePlus Open modelinde 16 GB RAM yer alacak. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracak. Akıllı telefonun tek çekirdekli testlerden 2 bin 14, çok çekirdekli testlerden ise 5 bin 463 puan aldığını belirtelim.

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Şirketin ilk katlanabilir telefonunun beklenen teknik özellikleri ise şöyle;

Dış Ekran: 6,31 inç, 120 Hz yenileme hızı, 2K, AMOLED

İç Ekran: 7,82 inç, 120 Hz yenileme hızı, 2K, AMOLED, 2800 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 16 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 4800 mAh / 67W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 13

Ön kamera: 32 Megapiksel ve 20 Megapiksel (bir iç bir dış ekran üzerinde)

Arka kamera: 48 Megapiksel ana, 64 Megapiksel 3X telefoto, 48 Megapiksel ultra geniş açılı

Fiyat: 1680 – 1700 Dolar

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