Üye Girişi
Haberler

OnePlus Open Modeli İşkence Testini Başarıyla Geçti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Open modeli, işkence testinden başarıyla geçti. Ünlü YouTuber JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen testte cihazın ekranı çizilmelere karşı dayanıklı çıktı. Ayrıca, OnePlus Open modelinin teknik özellikleri de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Open modeli, boşluksuz kapanma özelliği sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Ünlü YouTuber JerryRigEverything, OnePlus Open modelinin işkenci testi videosunu yayınladı. İşte detaylar…

Ünlü YouTuber'dan OnePlus Open işkence testi

JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen işkence testi, birden fazla aşamadan oluşuyor. İlk olarak ekran çizilme testi yapılan cihaz, 7. seviyeye kadar başarıyla ulaştı. Cihazın kasası metal olduğu için kasa çizilme testi ne yazık ki beklentileri karşılayamadı.

Ters bükülme testinden başarıyla geçen OnePlus Open, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. OnePlus, yeni katlanabilir modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye yer verdiklerini duyurdu. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

24 GB RAM ve 2K ekran! OnePlus 12 bir ilke imza atacak

OnePlus, Open modelinde 6.3 inç boyuta sahip FullHD Plus dış ekran ile karşımıza çıkacak. Dış ekranın da 120Hz tazeleme hızına sahip olacağını belirtelim.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde OIS özelliğine sahip 48 Megapiksel ana kamera, 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksel (3x optik yakınlaştırma, 120x dijital yakınlaştırma) periskop kamera yer alıyor. Cihazın özçekim kamerasında ise 32 Megapiksel ve 20 Megapiksel lenslere yer verildi.

OnePlus Open, Android 13 tabanlı OxygenOS Fold arayüzüyle tanıtıldı. Bununla birlikte, cihazda 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.805 mAh bataryaya mevcut.

OnePlus Open teknik özellikleriEkran7.8 inç (iç) 6.3 (dış), 2800 x 2208 piksel, 120Hz (Adaptif), HDR10+ sertifikalı, 2,800 nit parlaklıkMalzemeMetal çerçeve, cam arka yüzeyİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2İşletim SistemiOxygenOS 13Kamera SistemiArka Kamera: 48 Megapiksel ana + 48 Megapiksel ultra geniş + 64 Megapiksel telefotoÖn Kamera: 32 Megapiksel (dış) 20MP (iç)Pil Kapasitesi67W hızlı şarj destekli 4,805mAhFiyat1.699 dolar (47 bin TL + vergiler)

OnePlus Open fiyatı ise 1.699 dolar (47 bin TL + vergiler) olarak belirlendi. İlk olarak Hindistan ve Çin gibi ülkelerde satışa çıkacakken, ülkemize ne zaman geleceği belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title