OnePlus Open Modeli İşkence Testini Başarıyla Geçti

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Open modeli, işkence testinden başarıyla geçti. Ünlü YouTuber JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen testte cihazın ekranı çizilmelere karşı dayanıklı çıktı. Ayrıca, OnePlus Open modelinin teknik özellikleri de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Open modeli, boşluksuz kapanma özelliği sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Ünlü YouTuber JerryRigEverything, OnePlus Open modelinin işkenci testi videosunu yayınladı. İşte detaylar…

Ünlü YouTuber'dan OnePlus Open işkence testi

JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen işkence testi, birden fazla aşamadan oluşuyor. İlk olarak ekran çizilme testi yapılan cihaz, 7. seviyeye kadar başarıyla ulaştı. Cihazın kasası metal olduğu için kasa çizilme testi ne yazık ki beklentileri karşılayamadı.

Ters bükülme testinden başarıyla geçen OnePlus Open, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. OnePlus, yeni katlanabilir modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye yer verdiklerini duyurdu. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

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OnePlus, Open modelinde 6.3 inç boyuta sahip FullHD Plus dış ekran ile karşımıza çıkacak. Dış ekranın da 120Hz tazeleme hızına sahip olacağını belirtelim.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde OIS özelliğine sahip 48 Megapiksel ana kamera, 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksel (3x optik yakınlaştırma, 120x dijital yakınlaştırma) periskop kamera yer alıyor. Cihazın özçekim kamerasında ise 32 Megapiksel ve 20 Megapiksel lenslere yer verildi.

OnePlus Open, Android 13 tabanlı OxygenOS Fold arayüzüyle tanıtıldı. Bununla birlikte, cihazda 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.805 mAh bataryaya mevcut.

OnePlus Open teknik özellikleri Ekran7.8 inç (iç) 6.3 (dış), 2800 x 2208 piksel, 120Hz (Adaptif), HDR10+ sertifikalı, 2,800 nit parlaklıkMalzemeMetal çerçeve, cam arka yüzeyİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2İşletim SistemiOxygenOS 13Kamera SistemiArka Kamera: 48 Megapiksel ana + 48 Megapiksel ultra geniş + 64 Megapiksel telefotoÖn Kamera: 32 Megapiksel (dış) 20MP (iç)Pil Kapasitesi67W hızlı şarj destekli 4,805mAhFiyat1.699 dolar (47 bin TL + vergiler)

OnePlus Open fiyatı ise 1.699 dolar (47 bin TL + vergiler) olarak belirlendi. İlk olarak Hindistan ve Çin gibi ülkelerde satışa çıkacakken, ülkemize ne zaman geleceği belirsiz.

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