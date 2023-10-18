OnePlus Open Katlanabilir Telefon Ön Siparişe Açıldı

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu olan OnePlus Open, yarın gerçekleşecek etkinlik öncesinde ön siparişe sunuldu. Avrupa ve ABD için geçerli olan ön siparişlerde fiyat henüz açıklanmadı.

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu için artık saatler kaldı. Yarın gerçekleşecek olan etkinlikte tanıtılacak olan katlanabilir OnePlus Open, bugün ön siparişle satışa sunuldu. İşte OnePlus Open'ın bilinen özellikleri ve satış detayları.

Katlanabilir OnePlus Open yarın tanıtılıyor!

Oppo Find N3 ile aynı özelliklere sahip olan OnePlus Open, yarın gerçekleşecek etkinlikle gözler önüne sürülecek. Ancak bugün OnePlus tarafından gelen bilgiler, ilk katlanabilir telefon Open'ın ön siparişe sunulduğu yönünde. Avrupa ve ABD için için ön siparişleri açan şirket, şimdilik cihazın fiyatını gizli tutuyor. Ancak öğrenci indirimleri, takas kampanyaları ve ücretsiz Buds 2 Pro kampanyasından bahsediyor.

Görüldüğü üzere şirket, OnePlus Open tanıtılmadan satın almak isteyenler için güzel bir kampanya yapmış. Ancak fiyatın açıklanmaması bekleyenlerde merak uyandırdı. Gelin son olarak cihazın özelliklerine de göz atalım. Dahası yarın gerçekleşecek lansmandan sonra yine sitemiz üzerinde yer alacak. Cihazın tanıtım haberini kaçırmamak için sitemizi takipte kalın.

Siz OnePlus'ın ilk katlanabilir telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Samsung ile arasında bir tercih yapacak olsanız hangi markayı seçerdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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OnePlus Open özellikleri!

Dış Ekran: 6,31 inç, 120 Hz yenileme hızı, 2K, AMOLED

İç Ekran: 7,82 inç, 120 Hz yenileme hızı, 2K, AMOLED, 2800 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 16 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 4800 mAh / 67W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 13

Ön kamera: 32 Megapiksel ve 20 Megapiksel (bir iç bir dış ekran üzerinde)

Arka kamera: 48 Megapiksel ana, 64 Megapiksel 3X telefoto, 48 Megapiksel ultra geniş açılı

Fiyat: 1680 – 1700 Dolar