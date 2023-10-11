OnePlus Open: İşte Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu Open, bu ay içerisinde tanıtılacak. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16 GB RAM ile güçlendirilen Open, 7,8 inç AMOLED ekran ve üçlü kamera sistemi ile dikkat çekiyor. Fiyatının 1700 Dolar olması bekleniyor.

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu Open kullanıcılarla buluşmaya hazır. Bu ay içerisinde tanıtılması beklenilen OnePlus Open, şimdi özellikleri, tasarımı ve renk seçenekleri ile karşımızda. İşte OnePlus Open hakkında tüm bilinenler.

Oneplus Open, fiyatı ile cep yakacak!

OnePlus Open bugün birçok detayı ile karşımıza çıktı. Bu ay içerisinde küresel pazarda satışa sunulacak olan Open, fiyatı ve özellikleriyle şimdiden kendini gösteriyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak olan Open, bu işlemciyi 16 GB LPDDR5X RAM bellek ile destekliyor. Elektriksel anlamda gücünü ise 4805 mAh 100W hızlı şarj destekli bataryasından alıyor.

Katlanabilir bir model olması nedeniyle çift ekranla gelen Open, iç tarafta 7,8 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı taşıyor. Dış tarafta ise 6,31 inç büyüklüğünde bir ekran yer alırken, kamera grubu içerisinde üç adet lens yer alıyor. Bunlara 48 Megapiksellik ana kamera öncülük ederken, 64 Megapiksellik telefoto kamera ve 48 Megapiksellik ultra geniş açılı lens de grup içerisinde yer alıyor.

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Siyah ve yeşil renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek olan OnePlus Open, yan tarafında sessize alma düğmesi taşıyor. Yuvarlak kamera grubu tasarımı ile tarzını yansıtan cihaz, LED flaşı kamera grubu içerisine dahil etmemiş. Ancak flaşın sol üst köşede kötü bir görüntüsü olmadığını da söylemekte fayda var.

Görünüşe göre Oppo Find N3 Fold ile aynı özelliklere sahip olan Open, yakında tüm detayları ile karşımıza çıkacak. Şimdilik resmi bir açıklama olmasa da fiyatın 1700 Dolar bandında olması bekleniliyor. Siz OnePlus Open'ı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.