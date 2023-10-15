OnePlus Open: İlk Katlanabilir Telefonun Tüm Detayları Ortaya Çıktı

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu Open'ın çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı belli oldu. 19 Ekim'de tanıtılacak olan OnePlus Open, 7,8 inç iç ekran, 6,31 inç dış ekran, 24 GB RAM, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 48 MP ana kamera gibi özelliklere sahip olacak. Fiyatı ise dünya genelinde 1680-1700 Dolar arasında olacak.

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu için artık tüm bilgiler ortada. Çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıkan OnePlus Open, çok kısa bir süre sonra OnePlus tarafından tanıtılacak. Gelin lansman öncesi OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu Open'ın tüm detaylarına göz atalım.

400 bin katlanma garantili OnePlus Open 19 Ekim'de geliyor!

OnePlus ilk katalanabilir telefonu Open için tarih verdi. 19 Ekim'de dünya genelinde tanıtılacak olan OnePlus Open, resmi olarak karşımıza çıkacak. Tabi sızıntılar cihazın özelliklerini ve fiyatını şimdiden ortaya seriyor.

7,8 inç büyüklüğünde iç ekranla gelecek olan Open, bu 2K AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı ve 2800 nit tepe parlaklık değeri sunacak. Dış tarafında 6,31 inç büyüklüğünde yine AMOLED ekrana sahip olan OnePlus Open, 400 bin katlanma garantisi ile uzun yıllar sorunsuz kullanım vaat ediyor.

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Performansını Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alan cihaz, 16 GB RAM belleğe ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak. İçerisinde 4800 mAh'lik bir pil taşıyacak olan OnePlus Open, 67W hızlı şarj desteğine de sahip olacak. Ancak bu değerin 100W olması da muhtemel.

Ekranların üzerinde 32 Megapiksel ve 20 Megapiksel olarak şekillenen selfie kameralar taşıyan Open, ana kamera olarak 48 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bu kameraya ise 3X optik zoom özellikli 64 Megapiksellik telefoto lens ve 48 Megapiksellik ultra geniş açılı sensör eşlik ediyor. Cihazın fiyatının ise dünya genelinde 1680-1700 Dolar arasında olacağı biliniyor.

OnePlus Open muhtemel özellikleri!

Dış Ekran: 6,31 inç, 120Hz yenileme hızı, 2K, AMOLED

İç Ekran: 7,8 inç, 120Hz yenileme hızı, 2K, AMOLED, 2800 nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 16 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 4800 mAh / 67W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 13

Ön kamera: 32 Megapiksel ve 20 Megapiksel

Arka kamera: 48 Megapiksel ana, 64 Megapiksel 3X telefoto, 48 Megapiksel ultra geniş açılı

Fiyat: 1680 – 1700 Dolar