OnePlus Open: İlk Katlanabilir Telefonun Özellikleri Ortaya Çıktı

Katlanabilir telefon akımı yayılmaya devam ediyor. Şimdi sırada OnePlus'ın katlanabilir telefonu var. OnePlus, ilk katlanabilir telefonu OnePlus Open modelini tanıtmaya hazırlanıyor. İşte OnePlus Open hakkındaki tüm sızıntılar.

OnePlus Open 7,8 inçlik dev ekranla geliyor!

Samsung'un katlanabilir telefon modelleri bu sene yoğun ilgi gördü. Rekabeti seven OnePlus ise bu kulvarda da yarışmaya hazır gibi görünüyor. OnePlus Open isimli ilk katlanabilir akıllı telefonunu bu sene tanıtacak olan OnePlus, ilk katlanabilir telefon modelinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacak. Sızıntılara göre bu işlemciyle birlikte 16 GB RAM bellek de sunacak olan cihaz, 256 GB dahili depolama alanına sahip olacak.

Esas kısım olan ekrana gelirsek cihaz katlanabilir bir model olması nedeniyle iki ekranla geliyor. Ön tarafta 6,3 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel kullanacak olan OnePlus Open, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. İç tarafta ise 2K çözünürlüğe sahip 7,8 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran bulunduran Open, her iki tarafta da Samsung Galaxy Z Fold 5'ten daha büyük ekranlar sunuyor. Elektriksel anlamda gücünü 4800mAh'lik bataryasından alacak olan Open, 67W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek.

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OnePlus Open'ı Samsung tarafındaki rakibi Z Fold 5 ile karşılaştırmamız gerekirse, sızıntılar OnePlus'ın katlanabilir telefonunun her alanda daha üstün olduğunu gösteriyor. Her iki modelde de aynı işlemci kullanılsa da, OnePlus Open'ın 16GB RAM belleği, büyük ekranları ve büyük bataryası aradaki farkı artırıyor. Ayrıca Z Fold 5'in 25W hızlı şarj desteğiyle Open modelinin yine gerisinde kaldığını söyleyebiliriz.

OnePlus'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili bilgiler şimdilik bu kadardı. Lansman yaklaştıkca OnePlus Open hakkında yeni bilgiler vermeye devam edeceğiz. Sizce OnePlus Open'ın özellikleri nasıl? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.