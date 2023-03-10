OnePlus Nord CE için OxygenOS 13 güncellemesi yayında!

Geçen yıl tanıtılan Android 13 an itibariyle kararlı yapısıyla boy göstermeye başladı. Yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre eden akıllı telefon üreticileri şu sıralar uyumlu cihazlarını hız kesmeden güncellemeye devam ediyor. Bu şirketlerden birisi de OnePlus. Çinli firma son olarak bir OnePlus Nord CE için Android 13 tabanlı OxygenOS 13 yayınlandı.

OnePlus Nord CE için OxygenOS 13 güncellemesi geldi

OnePlus, üst segment modellerinin büyük bir kısmı için Android 13 tabanlı OxygenOS 13 sürümünü yayınladı. Geçen yılın mayıs ayında tanıtılan OnePlus Nord CE için de bir süredir testler devam ediyordu. Kısa bir süre önce konuyla ilgili beklenen gelişme yaşandı ve akıllı telefon güncellemeyi almaya başladı.

OnePlus Nord CE için Android 13 tabanlı OxygenOS 13, EB2103_11_F.04 yapı numarasıyla geliyor ve 5 GB boyutunda. Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiren yeni sürüm, globaldeki kullanıcılar için yayında. Herhangi bir sorun çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde diğer bölgelere de gideceğini belirtelim.

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OxygenOS 13 neler sunuyor?

Şirket, bu arayüzde Aquamorphic Design olarak adlandırdığı yeni bir tasarım anlayışını benimsiyor. İsimden de anlaşıldığı üzere, sudan ilham alınarak oldukça sade, doğal, sakinleştirici ve çok yönlü bir yapıda geliştirildiği belirtiliyor. Hatta yatıştırıcı yanına bir örnek olarak sabah daha parlak, akşamları ise daha koyu temalar ve renk seçeneklerini otomatik belirliyor olması verilebilir.

OxygenOS 13, artık ana ekranda yer alan klasörleri büyütmenize ve klasörü açmadan önce içerisindeki uygulamalara erişmenize olanak sağlıyor. Always On ekranında ise daha fazla widget ve özelliği kullanabilirsiniz. Ayrıca cihazın tek elle kullanımını kolaylaştıran bazı yenilikler de var. Buna örnek olarak da Samsung'un Edge özelliğinde olduğu gibi ekranın kenarından açılan yeni hızlı erişim çubuğu verilebilir.

Tabii yenilikler bu kadar değil. Google'ın Audio Switch teknolojisi, Fast Pair entegrasyonu, Spatial Audio/Dolby Atmos desteği, Privacy Safe 2.0, Nearby Share, Uygulama Akışı ve Chromebook'un ekranına içerik yansıtma gibi birçok yetenek kazandırıldı.

Tabii burada sunulan yeni uzamsal ses gibi bazı özelliklerin yalnızca donanım desteği olan cihazlara geleceğini belirtelim. Aynı zamanda yeni Battery Health Engine ile birlikte pil ömrü 800 döngüden 1600 döngüye kadar çıkartılmış durumda. Yani bataryanın kullanım ömrü ortalama 2-3 yıldan 4+ yıla çıkartılıyor.

OnePlus OS Ürün Başkanı Gary Chen şunları söyledi:

"OxygenOS 13 ile daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim, istikrarlı performans, gereksiz yüklerden arınmış tasarım ve kullanım kolaylığı gibi uzun süreli kullanıcılarımızın sevdiği deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve değişen yaşam tarzlarını daha iyi karşılamak için kişiselleştirme ve oyun oynama birçok noktaya dokunan heyecan verici iyileştirmeler yaptık."

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