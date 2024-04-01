YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

OnePlus Nord CE 4 Tanıtım Öncesi Amazon'da Göründü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OnePlus'ın yarın tanıtmaya hazırlandığı Nord CE 4 için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ana odağı orta segmente hitap edeceği şeklinde. Son gelen bilgilerse ürünün tanıtım öncesi ünlü e-ticaret sitesinde göründüğünü gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Nord CE 4 özellikleri ve daha fazlası!

OnePlus Nord CE 4 tanıtım öncesi Amazon'da göründü

Xiaomiui'nin haberine göre yaklaşan OnePlus Nord CE 4 modeli tanıtım öncesi Amazon'da göründü. Bu, akıllı telefonla ilgili bilinmeyen neredeyse tüm ayrıntıları ortaya koyarken, kullanıcıların akıllarındaki soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırıyor.

OnePlus Nord CE 4 modelin dikey çift kamera ve bir adet LED flaştan oluşan bir arka panel tasarımıyla gelecek. Bununla birlikte önde ise sektör standartlarının üzerinde sayılabilecek bir ekran gövde oranı ve delikli bir tasarım mevcut olacak.

Orta segment canavarı OnePlus Nord CE 4 tanıtım tarihi belli oldu!

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 720 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 8 GB RAM mevcut olacak. Tabii, daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bunun dışında kullanıcılara 8 GB Sanal RAM'in yanı sıra 128 ve 256 GB depolama sunulacak.

Önde 16 Megapiksellik bir selfie kamerasının yer alması beklenirken, arkada OIS özellikli 50 Megapiksel Sony LYT-600 ana sensör ve 8 Megapiksel IMX355 ultra geniş sensör bulunacak. 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç AMOLED LTPS panelle gelmesi beklenen akıllı telefonda 30 dakikada tam şarj yapabilen 100W destekli 5.500 mAh'lik bir pil kullanılacak. Son olarak yukarıda da belirtildiği gibi modelin 1 Nisan'da tanıtılacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Amazon Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bahar 8. Bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! Meral Akşener istifa mı ediyor? Akşener görevi bırakacak mı? 31 Mart 2024 Seçimi Etimesgut Belediye Başkanı CHP Erdal Beşikçioğlu oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı CANLI İZLE! 1 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç? Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'e kaç oy fark attı? Sinem Dedetaş Üsküdar'ı kaç oyla kazandı? Resmi Gazete bugün (1 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! AK Parti'den CHP'ye kaç il geçti? Hangi iller AK Parti'den CHP'ye geçti? Neler Oluyor Hayatta Canlı İzle I Neler Oluyor Hayatta hangi kanalda, saat kaçta? Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi? İstanbul Seçim sonuçları ne oldu? 2024 ŞEREFLİKOÇHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Şereflikoçhisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 POLATLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Polatlı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 HAYMANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Haymana'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BALA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Bala'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ELMADAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Elmadağ'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title