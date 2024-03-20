OnePlus Nord CE 4 Geekbench Skoru ve Özellikleri Ortaya Çıktı
Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 için geri sayıma geçti. Modelin tanıtımı yaklaştıkça hakkında ortaya çıkan raporların sayısında da bir artış söz konusu. Cihaz son olarak performans testinde ortaya çıktı. İşte OnePlus Nord CE 4 Geekbench skoru ve özellikleri!
OnePlus Nord CE 4 Geekbench skoru, özellikleri ve tanıtım tarihi
OnePlus Nord CE 4; CPH2613 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon tek çekirdekli testlerden 1.135, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 37 puan almayı başardı. Bununla birlikte modelin bazı kilit özellikleri belli oldu.
Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 720 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.
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Geekbench veri tabanına göre üründe 8 GB RAM mevcut olacak. Tabii, daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bununla birlikte kullanıcılara 8 GB Sanal RAM'in yanı sıra 128 ve 256 GB dahili depolama sunulacak.
Modelde depolamada artırıma olanak sağlayan bir microSD kart yuvası da bulunacak. Son olarak modelin 300 ila 400 dolar aralığında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı ve 1 Nisan'da tanıtılacağını belirtelim.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan OnePlus Nord CE 3'ün özellikleri şöyle;
2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı) Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS – Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112° – Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps 1080p@30/60 fps 720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps 720p@30fpsRAM: 8 GB / 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm 184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer
Ekran: 6.7 inç – AMOLED
2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme
394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı)
Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS
– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112°
– Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps
1080p@30/60 fps
720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps
720p@30fpsRAM: 8 GB / 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu
MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm
184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer