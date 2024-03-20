OnePlus Nord CE 4 Geekbench Skoru ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 için geri sayıma geçti. Modelin tanıtımı yaklaştıkça hakkında ortaya çıkan raporların sayısında da bir artış söz konusu. Cihaz son olarak performans testinde ortaya çıktı. İşte OnePlus Nord CE 4 Geekbench skoru ve özellikleri!

OnePlus Nord CE 4 Geekbench skoru, özellikleri ve tanıtım tarihi

OnePlus Nord CE 4; CPH2613 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon tek çekirdekli testlerden 1.135, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 37 puan almayı başardı. Bununla birlikte modelin bazı kilit özellikleri belli oldu.

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 720 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.

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Geekbench veri tabanına göre üründe 8 GB RAM mevcut olacak. Tabii, daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bununla birlikte kullanıcılara 8 GB Sanal RAM'in yanı sıra 128 ve 256 GB dahili depolama sunulacak.

Modelde depolamada artırıma olanak sağlayan bir microSD kart yuvası da bulunacak. Son olarak modelin 300 ila 400 dolar aralığında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı ve 1 Nisan'da tanıtılacağını belirtelim.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan OnePlus Nord CE 3'ün özellikleri şöyle;