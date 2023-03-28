OnePlus Nord CE 3 Lite için geri sayım: Fiyatı ortaya çıktı!

OnePlus Nord CE 3 Lite, tek bir 8 GB + 128 GB bellek konfigürasyonunda satılacak. Peki cihazın fiyatı ne kadar olacak?

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından OnePlus, yakında yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Burada Nord CE 3 Lite, Nord CE 3 ve Nord 3'ün tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı ve bunlara kısa süre önce bir yenisi daha eklendi. Fiyat performans odaklı OnePlus Nord CE 3 Lite modelinin fiyat etiketi ortaya çıktı.

OnePlus Nord CE 3 Lite fiyatı ortaya çıktı

PriceBaba'ya göre OnePlus Nord CE 3 Lite, tek bir 8 GB + 128 GB bellek konfigürasyonunda satılacak. Akıllı telefonun fiyat etiketi ise 340 dolar olacak. Tabii ülkelere göre bu fiyatların değişebileceğini de unutmamak gerekiyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 695 işlemci kullanılacak. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile kullanıcı karşısına çıkacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 arayüzünü çalıştıracak.

Fiyat performans odaklı: OnePlus Nord CE 3 Lite'ın özellikleri belli oldu!

Önde 16 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 108 Megapiksel (ana) + 2 Megapiksel (derinlik) + 2 Megapiksel (makro) sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Batarya tarafındaysa 67W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

Modelde 6,72 inç 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan LCD bir panel bulunacak. Öte yandan selfie kamerası ekranın üst orta kısmına nokta şeklinde konumlandırılacak.

Bunun dışında akıllı telefon geçtiğimiz günlerde CPH2465 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz, yapılan tek çekirdekli testlerden 688, çok çekirdekli testlerden ise 1.796 puan almayı başardı. Son olarak akıllı telefonun 4 Nisan'da tanıtılacağını belirtelim.

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