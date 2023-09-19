OnePlus Nord CE 3 için OxygenOS 13.1.1.401 güncellemesi yayınlandı

Çok yakında Android 14 tabanlı OxygenOS 14 sürümünü kullanıma sunmaya hazırlanan ve şu an için beta sürecinde bulunan OnePlus cephesinde mevcut sürümlerin dağıtımı hızla devam ediyor. Çinli firma son olarak sistem kararlılığını ve genel performansı artırmasının yanı sıra ağ stabilitesine odalanan OxygenOS 13.1.1.401 güncellemesini bir model için daha yayınladı.

OnePlus Nord CE 3 için OxygenOS 13.1.1.401 güncellemesi yayında

OnePlus Nord CE 3 için OxygenOS 13.1.1.401 güncellemesi CPH2569_13.1.1.401 yapı numarasına sahip. Ayrıca en yeni Android güvenlik değişikliklerini uygulayan Ağustos 2023 güvenlik yamasını sunuyor. Güncellemenin genel odağıysa kararlılığının, performansın ve ağ stabilitesinin artırılması.

OxygenOS 13.1.1.401 değişiklik günlüğüne aşağıdan göz atabilirsiniz.

Sistem güvenliğini artırmak için Ağustos 2023 Android güvenlik düzeltme ekini entegre eder.

Sistem kararlılığını artırır.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için ağ bağlantılarının kararlılığını artırır.

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OnePlus Nord CE 3 teknik özellikleri:

Ekran: 6.7 inç – AMOLED 2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı) Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS – Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112° – Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps 1080p@30/60 fps 720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps 720p@30fpsRAM: 8 GB / 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm 184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer

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