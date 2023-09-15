OnePlus Nord 3 için OxygenOS 13.1.0.581 güncellemesi yayınlandı

OnePlus cephesinde mevcut sürümlerin dağıtımı hızla devam ediyor. OnePlus Nord 3 için OxygenOS 13.1.0.581 güncellemesi kullanıma sunuldu. Güncelleme, sistem kararlılığını artırırken güç tüketimini azaltmayı hedefliyor.

25 Eylül'de Android 14 tabanlı OxygenOS 14 sürümünü tanıtmaya hazırlanan OnePlus cephesinde mevcut sürümlerin dağıtımı da hızla devam ediyor. Çinli firma kısa bir süre önce sistem kararlılığını ve genel performansı artırmasının yanı sıra güç tüketimini azaltan OxygenOS 13.1.0.581 güncellemesini bir model için daha kullanıma sundu.

OnePlus Nord 3 için OxygenOS 13.1.0.581 güncellemesi yayında

OnePlus Nord 3 için OxygenOS 13.1.0.581 güncellemesi CPH2491_13.1.0.581 yapı numarasına sahip. Öte yandan en yeni Android güvenlik değişikliklerini uygulayan Eylül 2023 güvenlik yamasını sunuyor. Yapının genel odağıysa yukarıda da belirtildiği üzere kararlılığının, performansının artırılması ve cihaz yük altında değilken ve belirli uygulamalar kullanımdayken güç tüketimini azaltması.

OxygenOS 13.1.0.581 değişiklik günlüğüne aşağıdan göz atabilirsiniz.

Sistem güvenliğini artırmak için Eylül 2023 Android güvenlik düzeltme ekini entegre eder.

Cihaz boştayken ve belirli uygulamalar kullanımdayken güç tüketimini azaltır.

Sistem kararlılığını artırır.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için ağ bağlantılarının kararlılığını artırır.

120 Hz ekran ve OIS kamera: Vivo T2 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Güncellemeyi deneyimleyen OnePlus Nord 3 modelinin teknik özellikleriyse şöyle;

OnePlus Nord 3 5G teknik özellikleri:

Ekran: 6.74 inç – Super Fluid AMOLED 2772 x 1240 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1000 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme Maksimum 1.450 nit parlaklık 450 ppi HDR10+ ve Dolby Atmos teknolojisiİşlemci: MediaTek Dimensity 9000 + Mali G710 MC10Arka kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF – Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 112°, 1.12 µm – Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30/60fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, 24 mm, EIS Ön kamera video: 1080p@30fps 720p@30 fpsRAM: 8 GB / 16 GB – LPDDR5XDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPSGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusuBoyut ve ağırlık: 162.6 mm x 75.1 mm x 8.1 mm 193.5 gramRenk seçenekleri: Mistik yeşil, fırnata grisi

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!