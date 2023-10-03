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OnePlus, katlanabilir telefonunu piyasaya sürmek için çalışmalarını tamamladı

OnePlus, katlanabilir telefonu OnePlus Open modelinde tamamen kapanan menteşe teknolojisi geliştirdiğini açıkladı. Cihazın özellikleri arasında Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 7.8 inç QHD Plus iç ekran, 6.3 inç FullHD Plus dış ekran, üçlü kamera dizilimi ve dört adet hoparlör bulunuyor. Ayrıca, cihaz Android 13 tabanlı OxygenOS Fold arayüzüyle gelecek ve 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.800 mAh batarya kullanacak.