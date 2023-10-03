OnePlus, katlanabilir telefonunu piyasaya sürmek için çalışmalarını tamamladı
OnePlus, katlanabilir telefonu OnePlus Open modelinde tamamen kapanan menteşe teknolojisi geliştirdiğini açıkladı. Cihazın özellikleri arasında Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 7.8 inç QHD Plus iç ekran, 6.3 inç FullHD Plus dış ekran, üçlü kamera dizilimi ve dört adet hoparlör bulunuyor. Ayrıca, cihaz Android 13 tabanlı OxygenOS Fold arayüzüyle gelecek ve 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.800 mAh batarya kullanacak.
OnePlus, katlanabilir telefonunu piyasaya sürmek için çalışmalarını tamamladı. Şirket, OnePlus Open modelinde tamamen kapanan menteşe teknolojisi geliştirdiklerini açıkladı. İşte detaylar…
OnePlus Open tamamen kapanan menteşe ile tanıtılacak
19 Ekim'de tanıtılacağı belirtilen cihaz, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.
Sızdırılan bilgilere göre şirket, cihazın iç ekranında 7.8 inç boyuta ve QHD Plus çözünürlüğe yer verecek. İç ekranda 120Hz tazeleme hızına sahip LTPO panelin kullanılacağını belirtilem.
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OnePlus, Open modelinde 6.3 inç boyuta sahip FullHD Plus dış ekran ile karşımıza çıkacak. Dış ekranın da 120Hz tazeleme hızına sahip olacağını belirtelim.
Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde OIS özelliğine sahip 48 Megapiksel ana kamera, 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksel (3x optik yakınlaştırma, 120x dijital yakınlaştırma) periskop kamera kullanılacak. Cihazın özçekim kamerasında ise 32 Megapiksel lense yer verilecek.
OnePlus, yeni katlanabilir modelinde ses kalitesine önem verecek. Cihazın dört adet hoparlör ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
OnePlus Open, Android 13 tabanlı OxygenOS Fold arayüzüyle tanıtılacak. Bununla birlikte, cihazda 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.800 mAh bataryaya yer verileceği belirtiliyor.