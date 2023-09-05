OnePlus, katlanabilir telefon pazarına giriş yapıyor

OnePlus, katlanabilir telefon alanında rekabetçi bir model olan OnePlus Open'i tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan testlerde cihazın 400 binden fazla katlamaya dayandığı ve en güçlü katlanabilir telefon olduğu belirtiliyor. Özellikleri arasında Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 120Hz yenileme hızı, 7,8 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ve 4800mAh batarya bulunuyor.

Akıllı telefon dünyasında son dönemdeki ürünleriyle adından söz ettiren OnePlus, katlanabilir telefon alanındaki ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Önemli kaynaklar, OnePlus Open modeli hakkında yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor.

OnePlus Open, 400 binden fazla katlamaya dayanıklı

Katlanabilir telefon alanında rekabet kızışıyor. Şirketler üst düzey donanıma sahip modeller çıkarmaya devam ediyor. Yine de Katlanabilir telefon modası yolun başında olduğu için bazı dayanıklılık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Mrkeybrd isimli bir YouTuber, OnePlus Open menteşelerinin dayanıklılığını test etti. Yapılan testlerde cihaz, 400 binden fazla katlamaya dayandı. Bu da günde 100 kere açıp kapatsanız bile 10 yıl kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu sayıyla alandaki en iyisi olarak gösterilen Motorola Razr+' ı geride bıraktı. Öyle ki katlanabilir dünyasının en güçlüsü olan Samsung'un yeni modelleri bile 200 bin katlama seviyelerinde kalıyor.

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Daha önceki sızıntılara bakılırsa OnePlus katlanabilir modelinin işlemci koltuğunda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. Ön tarafta 6,3 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel kullanacak olan OnePlus Open, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. İç tarafta ise 2K çözünürlüğe sahip 7,8 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran bulunduran Open, her iki tarafta da Samsung Galaxy Z Fold 5'ten daha büyük ekranlar sunuyor.

Cihaz, 4800mAh'lik bataryadan güç alacak. Bu batarya ise 67W hızlı şarj desteğine sahip olacak. OnePlus Open, 16 GB RAM ile birlikte gelecek. Modelin geçtiğimiz hafta tanıtılması bekleniyordu. Ancak Nokia ile devam eden patent anlaşmazlığı nedeniyle eylül sonu veya ekim başında piyasaya sürülmesi planlanıyor.