OnePlus'ın uygun fiyatlı telefonu performans testinde!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından OnePlus, çok yakında yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Burada Nord CE 3 Lite, Nord CE 3 ve Nord 3'ün tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı ve bunlara kısa bir süre önce bir yenisi daha eklendi. Uygun fiyatlı OnePlus Nord CE 3 Lite performans testinde ortaya çıktı.

OnePlus Nord CE 3 Lite Geekbench'te ortaya çıktı

OnePlus Nord CE 3 Lite; CPH2465 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz, yapılan tek çekirdekli testlerden 688, çok çekirdekli testlerden ise 1.796 puan almayı başardı. Böylelikle bazı özellikleri doğrulandı.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 695 işlemci kullanılacak. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında 8 GB RAM ile kullanıcı karşısına çıkacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı OxygenOS 13 arayüzünü çalıştıracak.

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Geçmiş sızıntılara bakacak olursak; cihazın 6,7 inç FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir panele ev sahipliği yapacağını söyleyebiliriz. Öte yandan selfie kamerası ekranın üst orta kısmına nokta şeklinde konumlandırılacak.

Önde 16 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 108 Megapiksel (ana) + 2 Megapiksel (derinlik) + 2 Megapiksel (makro) sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Bunun dışında 8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolamayla satışa çıkacak. Son olarak 67W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

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