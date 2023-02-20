Oneplus'ın katlanabilir ekranlı telefonu hakkında bildiğimiz her şey!

Katlanabilir telefon pazarı her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Samsung'un ardından Oppo. Motorola ve Vivo markaları da bu yarışa girmiş durumda. Yarış her geçen gün kızışırken OnePlus da katlanabilir akıllı telefon pazarından payını alma niyetinde.

OnePlus iki farklı katlanabilir ekranlı telefon tanıtacak

OnePlus'un uzun zamandır katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. 2023 yılı ile birlikte bu iddiaların ise gerçeğe dönüşeceğini öğrendik. Şirket, bu ay düzenlenen Cloud 11 olarak bilinen OnePlus 11 lansman etkinliğinde katlanabilir akıllı telefon modeli ile ilgili bazı önemli detayları ortaya çıkardı.

Yeni katlanabilir akıllı telefon hakkında resmi bilgilerin yanı sıra birçok iddia da yer alıyor. Henüz telefonun tasarımı ve teknik özellikleri hakkında bir bilgi sahibi değiliz ancak Cloud 11 etkinliği ile birlikte yeni katlanabilir modelin bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını öğrendik.

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OnePlus genellikle büyük tanıtımlarını Temmuz ya da Ağustos aylarında yapıyor. Bu yüzden yeni katlanabilir telefonun bu aylar içerisinde tanıtılması muhtemel. Yeni iPhone modellerinin eylül ayında tanıtılacağını düşünürsek, OnePlus'ın lansman için bu ayı tercih etmeyeceğini tahmin ediyoruz.

Telefonun ismi konusunda henüz netleşmiş bir şey yok. Ancak Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) belgelerinde ortaya çıktığıan göre şirket iki farklı katlanabilir ekranlı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bu modellerin isimlerinin ise OnePlus V Fold ve OnePlus V Flip olacağı ortaya çıktı.

Diğer yandan Google da bu yıl içerisinde yeni bir katlanabilir model tanıtmayı planlıyor. Pixel serisinin altında konumlandırılacak bu modelin ağustos ayı içerisinde tanıtılması muhtemel görünüyor. Katlanabilir telefon yarışına önümüzdeki yıllarda hiç kuşkusuz Apple da katılacaktır.

Görünen o ki katlanabilir ekranlı akıllı telefon yarışı önümüzdeki yılllarda iyice kızışacak. Peki siz OnePlus ve katlanabilir ekranlı telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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