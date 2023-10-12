OnePlus, İlk Katlanabilir Telefonunu Tanıtacak

OnePlus, katlanabilir akıllı telefon dünyasına donanımlı bir oyuncuyla giriş yapacak. İlk modeli OnePlus Open, 19 Ekim'de tanıtılacak. Cihaz, katlanabilir dünyasının en güçlü oyuncusu olmaya aday.

Akıllı telefon dünyasının yükselen isimlerinden OnePlus, ilk katlanabilir telefonu için son hazırlıklarını tamamladı. Son dönemde başarılı bir grafik sergileyen şirket, katlanabilir alanındaki ilk modelinin çıkış tarihini açıkladı.

OnePlus Open, 19 Ekim'de sahne alacak

OnePlus, katlanabilir akıllı telefon dünyasına donanımlı bir oyuncuyla giriş yapmayı planlıyor. Daha önce birçok sızıntı detayı ortaya çıkan cihaz hakkında ilk resmi açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre OnePlus Open, 19 Ekim'de tanıtılacak.

Daha önceki sızıntılara bakılırsa cihaz, katlanabilir dünyasının en güçlü oyuncusu olmaya aday. Ön tarafta 20Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç AMOLED bir panel kullanacak. İç tarafta ise 2K çözünürlüğe sahip 7,8 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran bulunduran Open, her iki tarafta da Samsung Galaxy Z Fold 5'ten daha büyük ekranlar sunuyor. Elektriksel anlamda gücünü 4800mAh'lik bataryasından alacak olan Open, 67W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek

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Öte yandan cihaz, katlanabilir akıllı telefonların kronik sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bilindiği üzere sektör yeni olduğu için bazı arızaları da bünyesinde barındırıyor. Özellikle menteşe kısmındaki dayanıklılık sorunu henüz giderilebilmiş değil.

Mrkeybrd isimli bir YouTuber, OnePlus Open menteşelerinin dayanıklılığını test etti. Yapılan testlerde cihaz, 400 binden fazla katlamaya dayandı. Bu da günde 100 kere açıp kapatsanız bile 10 yıl kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu sayıyla alandaki en iyisi olarak gösterilen Motorola Razr+' ı geride bıraktı. Öyle ki katlanabilir dünyasının en güçlüsü olan Samsung'un yeni modelleri bile 200 bin katlama seviyelerinde kalıyor.