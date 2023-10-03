OnePlus, İlk Katlanabilir Telefonu İçin Geri Sayımda

OnePlus, katlanabilir akıllı telefon dünyasına donanımlı bir oyuncuyla giriş yapmayı planlıyor. Şirketin paylaştığı içerikte, OnePlus Open menteşesi ve gücü açıkça görülüyor. Cihazın dayanıklılığı da rakiplerini kıskandıracak düzeyde olacak.

Akıllı telefon dünyasının yükselen isimlerinden OnePlus, ilk katlanabilir telefonu için geri sayımda. Cihaz ile ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı bilgi paylaşıldı. Ancak ortaya çıkan son içerik, şirketin kendisi tarafından yapıldı. Paylaşılan içerik, OnePlus Open menteşesi hakkında detay veriyor.

OnePlus Open menteşesi, dayanıklılığıyla göz dolduruyor

OnePlus, katlanabilir akıllı telefon dünyasına donanımlı bir oyuncuyla giriş yapmayı planlıyor. Daha önceki bilgilere bakılırsa cihaz, 19 Ekim'de sahne alacak. OnePlus, modele ilişkin biraz tüyo vermek adına YouTuber Unbox Therapy ile birlikte çalıştı. Paylaşılan içerikte cihazın tamamı görünmese de OnePlus Open menteşesi ve gücü açıkça görülüyor.

İçerikte YouTuber, cihazın katlanabilir ekranlarının arasına bir kağıt sıkıştırdı. Sadece kağıdı tuttuğunda OnePlus Open modelinin askıda kaldığı görüldü. Daha önceki bilgilere göre cihaz, 400 binden fazla katlamaya dayanıklı olacak. Bu da katlanabilir telefon dünyasının en güçlü oyuncularından Galaxy Z Fold 5'in iki katı anlamına geliyor.

Rakipleri kıskanacak: OnePlus'tan tam kapanabilen menteşe hamlesi

Katlanabilir akıllı telefon, OnePlus ve Oppo şirketlerinin ortak bir ürünü olarak ortaya çıkacak. OnePlus Kurucusu ve Oppo Kıdemli Başkan Yardımcısı Pete Lau'ya göre OnePlus Open, Oppo Find N3 aynı donanım özelliklerine sahip olacak.

OnePlus Open ile aynı olması beklenen Oppo Find N3'ün özellikleri