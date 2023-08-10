OnePlus Hindistan'daki Telefonlara Ömür Boyu Ekran Garantisi Sunuyor

OnePlus, Hindistan'daki müşterilerine cihazlarında ömür boyu ekran garantisi sunmaya başladı. Ayrıca belirli modellere sahip kullanıcılar için cihaz yükseltme indirimi avantajı da var.

Muhtemelen bu haberi okuyan her beş okurumuzun ikisi yeşil çizgili ekran sorununu en az bir kere yaşamıştır. Genellikle AMOLED ekranlarda ortaya çıkan sorunla ilgili birçok kullanıcı şikayetçi. Markalarsa farklı yöntemlerle sorunları gidermeye çalışsa da OnePlus farklı bir yol izledi. İşte detaylar…

OnePlus'tan Hindistan'daki tüm telefonlara ömür boyu ekran garantisi!

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, artan sayıda şikayeti ele almak için şimdi Hindistan'daki müşterilerine cihazlarında ömür boyu ekran garantisi sunuyor. Ayrıca, belirli modellere sahip kullanıcılar için cihaz yükseltme indirimi avantajı da var. Daha ucuza üst segment bir telefona geçme şansına sahip mutlu müşteriler ile marka yaşanan ekran sorunlarını bir nebze unutturabilir.

Bir OnePlus sözcüsü, Android Authority'ye yaptığı açıklamada, "etkilenen tüm cihazlarda ömür boyu ekran garantisi" sunulacağını söyledi. Şirket bu politikayı şu anda yalnızca Hindistan'daki müşteriler için uyguluyor. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Bu sorunun, etkilenen kullanıcılar için büyük bir rahatsızlığa neden olduğunun farkındayız ve bunun için özür dileriz. Sarsılmaz taahhüdümüz doğrultusunda, kullanıcıları cihaz teşhisi için en yakın OnePlus servis merkezini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz ve durumdan etkilenen tüm cihazlar için ücretsiz ekran değişimi sağlayacağız. Belirli OnePlus 8 ve 9 Serisi cihazlarda, kullanıcıya yeni bir OnePlus cihazına yükseltme yapması için cihaz değerinin adil bir yüzdesini sağlayacak bir kupon da sunuyoruz. Mevcut durumun ışığında, artık etkilenen tüm cihazlarda ömür boyu ekran garantisi sunuyoruz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz."

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Marka ayrıca, "ömür boyu ekran garantisinin" yalnızca belirli cihazlar için değil, Hindistan'daki yeşil çizgi sorunundan etkilenen tüm OnePlus telefonlar için geçerli olduğunu açıkladı. Bu politikayı diğer bölgelerde genişletme planları olup olmadığı ile alakalı olarak marka ile iletişime geçilmiş durumda. İlerleyen günlerde sonuç belli olacaktır.

Peki siz ömür boyu garantiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!