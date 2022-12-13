OnePlus bir model için Android 13 tabanlı OxygenOS 13 yayınladı

Mayıs ayında tanıtılan Android 13 an itibariyle kararlı yapısıyla boy göstermeye başladı. Yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre eden akıllı telefon üreticileri şu sıralar uyumlu cihazlarını hız kesmeden güncellemeye devam ediyor. Son olarak bir OnePlus modeli için Android 13 tabanlı OxygenOS 13 yayınlandı.

OnePlus 10T Android 13 tabanlı OxygenOS 13 aldı

OnePlus, üst segment modellerinin büyük bir kısmı için Android 13 tabanlı OxygenOS 13 sürümünü yayınladı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu yılın ağustos ayında tanıtılan OnePlus 10T dışarıda kaldı. Ancak bu durum kısa bir süre önce değişti ve cihaz an itibariyle yeni güncellemeyi almaya başladı.

OnePlus 10T için Android 13 tabanlı OxygenOS 13, C.12 ve C.22 yapı numaralarına (Hindistan ve Avrupa) sahip ve 5 GB boyutunda. Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiren sürüm, şimdilik sadece beta katılımcıları için yayında. Ayrıca önümüzdeki günlerden itibaren genel kullanıma açılması kuvvetle muhtemel.

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OxygenOS 13 neler sunuyor?

Şirket, bu arayüzde Aquamorphic Design olarak adlandırdığı yeni bir tasarım anlayışını benimsiyor. İsimden de anlaşıldığı üzere, sudan ilham alınarak oldukça sade, doğal, sakinleştirici ve çok yönlü bir yapıda geliştirildiği belirtiliyor. Hatta yatıştırıcı yanına bir örnek olarak sabah daha parlak, akşamları ise daha koyu temalar ve renk seçeneklerini otomatik belirliyor olması verilebilir.

OxygenOS 13, artık ana ekranda yer alan klasörleri büyütmenize ve klasörü açmadan önce içerisindeki uygulamalara erişmenize olanak sağlıyor. Always On ekranında ise daha fazla widget ve özelliği kullanabilirsiniz. Ayrıca cihazın tek elle kullanımını kolaylaştıran bazı yenilikler de var. Buna örnek olarak da Samsung'un Edge özelliğinde olduğu gibi ekranın kenarından açılan yeni hızlı erişim çubuğu verilebilir.

Tabii yenilikler bu kadar değil. Google'ın Audio Switch teknolojisi, Fast Pair entegrasyonu, Spatial Audio/Dolby Atmos desteği, Privacy Safe 2.0, Nearby Share, Uygulama Akışı ve Chromebook'un ekranına içerik yansıtma gibi birçok yetenek kazandırıldı.

Tabii burada sunulan yeni uzamsal ses gibi bazı özelliklerin yalnızca donanım desteği olan cihazlara geleceğini belirtelim. Aynı zamanda yeni Battery Health Engine ile birlikte pil ömrü 800 döngüden 1600 döngüye kadar çıkartılmış durumda. Yani bataryanın kullanım ömrü ortalama 2-3 yıldan 4+ yıla çıkartılıyor.

OnePlus OS Ürün Başkanı Gary Chen şunları söyledi:

"OxygenOS 13 ile daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim, istikrarlı performans, gereksiz yüklerden arınmış tasarım ve kullanım kolaylığı gibi uzun süreli kullanıcılarımızın sevdiği deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve değişen yaşam tarzlarını daha iyi karşılamak için kişiselleştirme ve oyun oynama birçok noktaya dokunan heyecan verici iyileştirmeler yaptık."

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