OnePlus, amiral gemisi katili modellerine bir yenisini daha eklemek için geri sayıma geçti. Ace 3V ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceği yönünde. Son gelen raporlar telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri!

OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve özellikleri

OnePlus, hafta başından bu yana Ace 3V ile ilgili resmi paylaşımlar yapıyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kullanıcılar bu akıllı telefonu çok fazla beklemek zorunda kalmayacak. Zira ürünün önümüzdeki hafta düzenlenecek bir lansmanda tanıtılması bekleniyor.

OnePlus Ace 3V'nin orta segmente hitap eden Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefon olacağı açıklandı. Henüz bu yonga setiyle ilgili net detaylar olmasa da Snapdragon 7 Gen 3'e göre daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunacağını söylemek mümkün.

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OnePlus Ace 3V'nin 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle kullanıcı karşısına çıkacak. Bununla birlikte cihazda delikli bir ekran tasarımına yer verilecek. Aynı zamanda güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak.

Akıllı telefonda 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama mevcut olacak. Tabii burada daha farklı bellek ve depolama seçeneklerinin olma ihtimalini akıllardan çıkarmamak önemli.

Modelde 100W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir bataryaya yer verilecek. Bunun dışında plastik bir çerçeveye ve cam bir arka panelle gelecek. Son olarak ürünün Nord 4'ün küresele yönelik yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere cihazın selefi Ace 2V, Nord 3'ün yeniden markalanmış versiyonuydu. Son olarak ürünün önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.

Cihazın beklenen teknik özellikleri şöyle;