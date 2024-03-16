OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarına amiral gemisi katili sloganı ile giriş yapan OnePlus, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri sızdırılan OnePlus Ace 3V modelinin fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar…

OnePlus Ace 3V özellikleri ve fotoğrafı ortaya çıktı

Açıklanan bilgilere göre OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7 Plus Gen 3 işlemciden güç alacak ilk akıllı telefon modeli olacak. 4nm teknolojisiyle üretilecek 8 çekirdekli işlemcide 1 adet 2.91GHz ARM Cortex-X2 performans çekirdeği yer alacak. Snapdragon 7 Plus Gen 3 modelinde hangi verimlilik çekirdeklerinin kullanılacağı henüz bilinmiyor.

OnePlus, orta-üst segment olarak nitelendirilen modelinde LPDDR5x ve UFS 4.0 teknolojilerine yer verecek. Cihazın 16 GB RAM ve 512 GB depolamayla tanıtılacağı açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

İkili arka kamera dizilimiyle tanıtılacağı belirtilen model, 50 Megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ön kamerada ise 16 Megapiksel lense yer verileceğini belirtelim.

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Yeni model, pil süresi konusunda OnePlus 12 modelinden daha iyi performans sergileyecek. Cihazda 100W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.500 mAh batarya kullanılacak.

OnePlus Ace 3V, gelecek hafta gerçekleştirilecek lansman ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihazın kutudan Android 14 sürümüyle çıkacağı tahmin ediliyor.

ÖzellikAyrıntılar Yonga SetiSnapdragon 7 Plus Gen 3Ekran1,5K çözünürlük, 120Hz OLED ekranRAM16 GBDepolama Alanı512 GBPil5.500mAh, 100W hızlı şarj desteğiKamera– Ön Kamera: 16 megapiksel– Arka Kameralar: 50 megapiksel çift kameraSesÇift hoparlörDiğerEkran içi parmak izi tarayıcı, IR blasterYeniden markalanacağı modelOnePlus Nord 4

Siz yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Ortaya çıkan teknik özellikleri beklentilerinizi karşıladı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.