OnePlus Ace 3 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

OnePlus'ın amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanıcılara sunduğu Ace serisi çok yakında yenilenecek. Çinli üreticinin bu kapsamda OnePlus Ace 3 üzerinde çalıştığı ifade edilirken, son sızıntılar akıllı telefonun çok yakında tanıtılabileceğini gösteriyor.

OnePlus Ace 3 ne zaman tanıtılacak?

WHYLAB isimli kaynak tarafından paylaşılan son rapora göre OnePlus Ace 3 bu ayın sonlarına doğru vitrine çıkacak. Hatta kaynağın daha da spesifik olarak 17 Aralık tarihi üzerinde durduğunu belirtelim.

Rebranded OnePlus Ace 3 likely to launch by December end in China Global launch: OnePlus 12R, 12 on January 23#OnePlus #Oneplus12R #OnePlusAce3 #OnePlus12 https://t.co/s4xyXqU3lP — Anvin (@ZionsAnvin) December 4, 2023

OnePlus Ace 3, geçtiğimiz haftalarda PJD110 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.723, çok çekirdekli testlerden ise 5 bin 164 puan almayı başardı. Böylelikle cihazın bazı özellikleri resmen doğrulandı.

Uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 12R için geri sayım!

Akıllı telefonda geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. Qualcomm, ilgili işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Geekbench veri tabanına göre modelde 16 GB RAM mevcut olacak. Tabii daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Dahası, kutudan Android 13 tabanlı OxygenOS 13 arayüzünü çalıştıracak.

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bir diğer rapora göre akıllı telefon 1.5K kavisli OLED bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 2.600 nit parlaklıkta ve 6,74 inç boyutlarında olmasının yanı sıra LTPO 120 Hz tazeleme hızını sunacak. Bunun dışında, Apple Watch ailesinde görülen mat alüminyum alaşımlı çerçeveyi anımsatan metal çerçeveli bir tasarımla gelecek. Son olarak cihazda 1/1,56 inç IMX890 sensörlü 50 Megapiksel ana, 32 Megapiksel IMX709 telefoto ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı lensten oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak.